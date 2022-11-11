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流彈擊中班機射入客艙！　「擦過乘客頭頂」機身破一個洞

▲▼黎巴嫩一架飛機在貝魯特降落時被流彈擊中，子彈穿過機身，射入機艙內。（圖／翻攝自推特）

▲黎巴嫩一架飛機在貝魯特降落時被流彈擊中，子彈穿過機身，射入機艙內。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩中東航空公司（MEA）一架班機日前在貝魯特降落時，意外被流彈擊中，子彈穿透飛機機身，衝入機艙內破壞了客機的隔熱層，而子彈擊中之處，距離乘客的頭部只有數英吋之遙。

據《太陽報》報導，這架從約旦起飛的班機是在黎巴嫩首都貝魯特降落時，突被流彈擊中，才造成了這起意外。事發當時人正好在機上的黎巴嫩議員雅庫比安（Paula Yacoubian）隨後在推特分享了現場的畫面，並呼籲目前正處於無政府狀態的黎巴嫩必須限制民眾擁槍。

從現場畫面可見，亂飛的子彈當時射穿了飛機機身，破壞了客機的隔熱層，並留下一個大洞，原本包裹在隔熱層內的黃色棉花也露了出來。可怕的是，子彈擊中的地方距離飛機第一排乘客的頭頂只有數英吋之遙，換言之，只要子彈稍微射偏一點，坐在第一排的乘客就很有可能無辜被爆頭而死。

幸運的是，MEA主席艾爾浩特（Mohamad El-Hout）證實，這起飛行意外並未造成任何傷亡。事實上，黎巴嫩私人擁槍的情況十分普遍，該國人均擁有私人槍械的數量在全球排名第58位。當地人也習慣以鳴槍來慶祝婚喪儀式、官方考試成績公佈或任何具里程碑意義事件，造成當地每年有7、8架飛機被隨機砲火擊中。

不過報導稱，這是貝魯特機場首次有正在飛行的飛機被流彈擊中，因此浩特憤怒抨擊類似慶祝行為，並呼籲「黎巴嫩對空鳴槍的這種傳統必須被停止，這已經危及空中交通與機場的安危」。

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