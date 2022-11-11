國光女神「E級巨胸」狂晃20秒！　錄完驚呆：忘記拉拉鍊

▲國光女神許薇安擁有火辣身材，IG有130萬粉絲追蹤。（圖／翻攝Instagram／vivihsu0317）

記者張鈜閔／綜合報導

「國光女神」許薇安(Vivi)擁有精緻五官跟E級傲人身材，IG擁有130萬粉絲，常在Instagram上分享火辣美照的她，日前分享一段「火辣抖奶」熱舞影片，拍完才驚呼「拉鍊沒拉！」。

Vivi日前在Instagram上分享一段穿著超低胸小可愛，大露雙峰深溝的20秒熱舞影片，超兇上圍瘋狂抖動，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，沒想到她拍攝這支影片時，褲子拉鍊竟然忘了拉，事後Vivi也發文大方坦承「一早振奮一下大家精神，但...拍完後我才發現我忘記拉拉鍊」，但因為懶得重錄「就這樣吧哈哈哈哈哈」。

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影片引發熱議，不少網友表示「沒人注意你的拉鍊」、「妳沒說，都沒注意到」、「大家也是看別的不會注意」、「笑死你沒講還沒發現拉鍊...」。

▲國光女神許薇安擁有火辣身材。（圖／翻攝Instagram／vivihsu0317）

許薇安先前還曾因為身材好「捲入感情糾紛」，一名男網友在Dcard發文透露自己「超愛女生穿細肩帶」，手機裡面存了幾百張女生穿細肩帶的圖，隨文附上許薇安穿細肩帶，彎腰組裝傢俱，露出超飽滿上圍的照片，透露因為這個癖好惹怒女友，讓他相當不知所措，當時釣出許薇安本人開玩笑回應，說歡迎大家找她組傢俱，讓她賺賺外快。