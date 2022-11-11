2024民調出爐！23.2％台北人挺賴清德　他估「藍白讓」是關鍵

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

《震傳媒》11日公布北市首長民調，該份民調也調查台北市民2024總統大選對象，數據顯示，副總統賴清德拿下23.2％支持度、鴻海董事長郭台銘19.6％、新北市長侯友宜16.6％、台北市長柯文哲11.7％、前副總統陳建仁5.5％、朱立倫3.4％。

對於民調結果，時事評論員周偉航分析，可以先觀察這份民調中，賴清德和陳建仁的數據，陳建仁在英系的推波助瀾之下，民調有拉高到10%，但隨著他淡出媒體第一線，他的角色越來越不明。

周偉航說，民進黨兩位潛在參選人的民調加總並不高，這是賴清德會比較辛苦的地方，因為這樣他勢必要去爭取中間選票，而陳建仁是有中間選票，但陳建仁流掉的中間選票並沒有流向賴清德，在沒有辦法吃到中間選票的情況下，賴清德應該會希望柯文哲出來選，幫他吸掉第三方的票，讓國民黨也拿不到中間選票。

周偉航補充，郭台銘的形象也偏向光譜中間，要怎麼進行整合也是一個問號，「當然郭董目前是說，他有可能會支持侯友宜、其他優秀人才他都支持，但不要忘記，郭台銘跟韓國瑜是有過節，韓國瑜到時也可能會主導出一組人選，那就有可能會造成國民黨內部的不安。」

對於藍白合作可能性，周偉航說，「韓國瑜跟柯文哲到時候會不會來個韓柯合，誰知道呢？他們倆個都是屬於大開大闔的人。」

周偉航分析，賴清德目前就是以逸待勞，他的盤就是穩穩地在那裡，就看其他陣營要怎麼整合；國民黨則是太多人選，所以在整合上就會比較辛苦，各為其主、卡來卡去。

周偉航認為，所謂的總統初選，綠營應該沒什麼戲，「頂多就用一個賴清德和陳建仁，過個場就算了。」反觀國民黨，可能就會打的刀刀見骨，廝殺得非常激烈。

對於2024總統大選，周偉航分析，與其說藍綠對決，不如討論非綠陣營如何整合，但在國民黨新竹市長林耕仁最近的操作下，藍白合原先就無互信基礎，裂痕又進一步加深，要合作就很難，但「藍白讓」則是有可能的。

對於「藍白讓」說法，周偉航表示，可能原本國民黨主席朱立倫有這意思，但新竹在地人不甘願，導致雙方破壞互信基礎，且國民黨也可能認為現在台北穩拿、桃園也有機會，所以不想跟民眾黨合作，就把新竹這盤砸掉。

此次民調樣本為1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。採用「比例估計法」(raking ratio estimation)，母群體參數 是依據台北市政府公布2022年10月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2021年12月 民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構 達到一致(統計檢定顯著水準p-value<0.05)，此時整體樣本即具有代表性。

