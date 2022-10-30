天雨視線不佳！花蓮2小貨車對撞　女駕駛斷腿受困被救出送醫

▲由於天雨視線不佳，2輛藍色小貨車在路口發生撞擊。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉台9線29日上午發生1起交通事故，黃姓男子駕駛自小貨車，沿台9線北往南於台9丙線路口左轉時與另1名黃姓女子同樣駕駛自小貨車發生撞擊，造成女駕駛腳骨折並受困車內，經救護人員救出後送醫急救。

▲女駕駛腳骨折受困車內，經救護人員救出後送醫急救。

現場處理員警表示，兩車撞擊後，黃女駕駛之小貨車車頭毀損變形，造成右腳骨折，經消防人員破壞車體將她救出送醫，現場一度實施交通管制並完成測繪，詳細肇事原因尚待深入調查。

經警方初步調查，雙方駕駛酒測值皆為0，可能由於陰雨天容視線受影響而發生事故。

▲交通一度受阻，警方於現場管制疏導交通。

經統計，發生交通事故的地點有近6成都在岔路口，造成許多寶貴生命傷亡，為有效降低路口事故，首重車輛行駛速度減慢，並透過推動「停讓文化」運動，包括車與車間之停讓、車與人間之停讓，藉由喚起大眾對於「路口安全」的意識，保障多數用路人行的安全。

吉安警分局表示，所謂路權就是用路者有優先通行的權利，它是建立行車秩序、維護道路交通安全規則、也是判斷交通事故肇事責任的基礎。