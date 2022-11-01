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雨天還溯溪！萬大北溪水暴漲5遊客受困　消防涉水救援半月已2起

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困，救援人員驚險涉水協助遊客脫困。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

受到奈格颱風外圍環流伴隨東北季風影響，台灣許多地區出現大雨情勢，昨日（31）卻有5名男女遊客仍前往南投萬大北溪溫泉遊玩，下午溪水突然暴漲，一行人被洶湧水勢阻擋、進退不得，只好報案向消防隊求援，南投縣消防局隊員以徒步涉水方式，驚險將5人帶離滾滾溪水，雖然沒有造成受傷，但消防隊員仍對他們在這種天氣還執意上山的行為直搖頭。

近日來受不穩定天氣影響，北部降雨不斷，中部山區也出現不小雨勢，但昨日卻有5名男女遊客仍從南投仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，前往萬大北溪溫泉溯溪，下午回程時發現溪水暴漲，一行人已經無法通行，遂向消防隊請求救援。

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局接獲報案後，剛好仁愛、埔里中心碑與魚池消防分隊在萬大南溪進行能高安東軍縱走山域事故的救援任務，立即通報由小隊長帶隊前往救援，隊員5度涉過湍急溪流，在驚險中與5名遊客會合，並逐一將他們護送過溪，最後全數平安脫困下山。

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

而上個月15日萬大北溪才同樣因颱風影響溪水暴漲，有2名女子上山泡湯露營受困，警消們4度危險橫渡溪流，並申請直升機救援，才將人吊掛救回奧萬大森林遊樂區，所幸皆無人受傷，沒想到才半個月又再度出現受困事件，消防局也呼籲遊客前往山區遊憩，仍要多留意天氣與溪流狀況，避免發生危險。

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投萬大北溪溪水暴漲，導致5名遊客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

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