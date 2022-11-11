逾60款鐵道便當北車開賣「5點就排隊」　日本買不到的豪華版也登台

▲台鐵鐵路便當節登場，一早5時許就出現排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵第7屆鐵路便當節今(11日)起連4天在台北車站開跑，國內外超過60款鐵道便當開賣，清晨5時就有民眾來排隊，其中一款售價660元日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當因在日本僅用來招待貴賓，吸引鐵道迷搶買，6時就排隊搶頭香的民眾洪政屹表示，這款便當連在日本都買不到，很值得收藏。

鐵路便當節今年以「移動的樂園」為主軸，邀39家業者參展，日本鐵道業者在解封後也來台參展，國內外總計逾60款鐵道便當同步開賣，其中台鐵由北中南4家鐵路餐廳各推出一日限定款EMU3000型陶瓷便當並舉辦PK賽，售價599元。

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▲圖為日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金），在日本不銷售僅用來招待貴賓。（圖／記者李姿慧攝）

此外，國內及國外鐵道業者也將推出多款便當，其中國外鐵道便當包含東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相之E5系新幹線便當，售價395元；西武鐵道推出秩父名物味噌豬肉丼，售價250元；日本東武鐵道台北分公司-SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版(金)，與日光鱒壽司本舖老字號便當再次聯手合作，推出全新極限量版金色蒸汽火車盒身，售價660元。

▲台鐵鐵路便當節登場，民眾洪政屹六點多就來排隊。（圖／記者李姿慧攝）

今鐵路節一開跑，清晨5時到6時台北車站就出現排隊民眾，民眾洪政屹表示，他昨晚10點多才下班，今天就從新莊搭第一班公車直奔台北車站，大概6點就到了，為的就是日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版這款便當，因這款便當在日本也買不到，只送給貴賓，是今年鐵路節最特別的便當，他過往鐵路節也都會來收集特色鐵路便當，JR東日本賣的每款也幾乎都有收集，今天剛好休假，特地來買東武鐵道限量便當，莫名其妙就搶頭香了。

▲台鐵舉辦鐵路便當節，圖為JR東日本E5系新幹線便當（左）及E6系(右) 。（圖／記者李姿慧攝）

另一名5點多就來排隊的民眾徐郁凱表示，他從小就喜歡火車，也熱愛搭火車，今天特地為了JR東日本40周年推出的E5系新幹線便當，他之前在第一屆和第五屆鐵路便當節分別收集了E7系和E6系JR東日本便當，今天也特地帶來，期待E5系新幹線便當加入陣容。

▲台鐵鐵路便當節登場，民眾徐郁凱一早5時許就來排隊。（圖／記者李姿慧攝）

不僅日本鐵道便當搶手，台鐵推出豪華陶瓷板EMU3000型便當也吸引民眾搶買，一早6點多來排隊的民眾廖先生表示，因為他小孩是鐵道迷，喜歡EMU3000型模型，今天剛好休假，因此為了小孩特地來排隊收藏，這是小朋友選的。