　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逾60款鐵道便當北車開賣「5點就排隊」　日本買不到的豪華版也登台

▲▼台鐵鐵路便當節登場，一早5時許就出現排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節登場，一早5時許就出現排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵第7屆鐵路便當節今(11日)起連4天在台北車站開跑，國內外超過60款鐵道便當開賣，清晨5時就有民眾來排隊，其中一款售價660元日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當因在日本僅用來招待貴賓，吸引鐵道迷搶買，6時就排隊搶頭香的民眾洪政屹表示，這款便當連在日本都買不到，很值得收藏。

鐵路便當節今年以「移動的樂園」為主軸，邀39家業者參展，日本鐵道業者在解封後也來台參展，國內外總計逾60款鐵道便當同步開賣，其中台鐵由北中南4家鐵路餐廳各推出一日限定款EMU3000型陶瓷便當並舉辦PK賽，售價599元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，圖為日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金）。（圖／記者李姿慧攝）

▲圖為日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金），在日本不銷售僅用來招待貴賓。（圖／記者李姿慧攝）

此外，國內及國外鐵道業者也將推出多款便當，其中國外鐵道便當包含東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相之E5系新幹線便當，售價395元；西武鐵道推出秩父名物味噌豬肉丼，售價250元；日本東武鐵道台北分公司-SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版(金)，與日光鱒壽司本舖老字號便當再次聯手合作，推出全新極限量版金色蒸汽火車盒身，售價660元。

▲▼台鐵鐵路便當節登場，一早5時許就出現排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節登場，民眾洪政屹六點多就來排隊。（圖／記者李姿慧攝）

今鐵路節一開跑，清晨5時到6時台北車站就出現排隊民眾，民眾洪政屹表示，他昨晚10點多才下班，今天就從新莊搭第一班公車直奔台北車站，大概6點就到了，為的就是日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版這款便當，因這款便當在日本也買不到，只送給貴賓，是今年鐵路節最特別的便當，他過往鐵路節也都會來收集特色鐵路便當，JR東日本賣的每款也幾乎都有收集，今天剛好休假，特地來買東武鐵道限量便當，莫名其妙就搶頭香了。

▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，圖為JR東日本E5系新幹線便當（左）及E6系(右) 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵舉辦鐵路便當節，圖為JR東日本E5系新幹線便當（左）及E6系(右) 。（圖／記者李姿慧攝）

另一名5點多就來排隊的民眾徐郁凱表示，他從小就喜歡火車，也熱愛搭火車，今天特地為了JR東日本40周年推出的E5系新幹線便當，他之前在第一屆和第五屆鐵路便當節分別收集了E7系和E6系JR東日本便當，今天也特地帶來，期待E5系新幹線便當加入陣容。

▲▼台鐵鐵路便當節登場，一早5時許就出現排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節登場，民眾徐郁凱一早5時許就來排隊。（圖／記者李姿慧攝）

不僅日本鐵道便當搶手，台鐵推出豪華陶瓷板EMU3000型便當也吸引民眾搶買，一早6點多來排隊的民眾廖先生表示，因為他小孩是鐵道迷，喜歡EMU3000型模型，今天剛好休假，因此為了小孩特地來排隊收藏，這是小朋友選的。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／魔獸現身林口運動中心！　練球畫面曝光
出大事了！朴敏英公司遭扣押搜查　旗下還有尹汝貞、李昇基
晚3天「1000萬飛了」！　最慘幸運兒發票過期哭整晚
今111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人
獨／神秘招待所至少百人入鏡　藝人、官員荒淫宴飲
許維恩1111大婚！王家梁哭了　《全明星》8對伴郎伴娘助陣
快訊／小布希將視訊蔡英文！　澤倫斯基也參加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機長已廣播開飛航！目擊YTR「起飛前小動作」還說謊　他怒了

太魯閣出軌！工程司判最重　交長：判很重讓台鐵對安全改革更重視

控虱目魚肚粥臭酸害食物中毒　他自拍搭救護車！1疑點風向秒變

去墾丁玩「第1餐吃這間店」GG了　女友臉臭2天！PTT罕見不挺

高職餐飲科生2年跨域生活找到興趣　透過特殊選才就讀中山社會系

為復甦做好準備！桃機服務台練就一「聲」好功夫 力求貼近旅客的心

新冠疫情助攻5歲兒頭號殺手　籲嬰兒、老人接種肺炎鏈球菌疫苗

「99%不是狗仔拍的！」媒體人揭陳時中牽手照外流內幕

搭北捷手扶梯「讚台北人都很自律」　他突開地圖炮...南部人戰爆

排隊畫面曝！7個1「永保安康」最後機會　天沒亮號碼牌就發完　

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

機長已廣播開飛航！目擊YTR「起飛前小動作」還說謊　他怒了

太魯閣出軌！工程司判最重　交長：判很重讓台鐵對安全改革更重視

控虱目魚肚粥臭酸害食物中毒　他自拍搭救護車！1疑點風向秒變

去墾丁玩「第1餐吃這間店」GG了　女友臉臭2天！PTT罕見不挺

高職餐飲科生2年跨域生活找到興趣　透過特殊選才就讀中山社會系

為復甦做好準備！桃機服務台練就一「聲」好功夫 力求貼近旅客的心

新冠疫情助攻5歲兒頭號殺手　籲嬰兒、老人接種肺炎鏈球菌疫苗

「99%不是狗仔拍的！」媒體人揭陳時中牽手照外流內幕

搭北捷手扶梯「讚台北人都很自律」　他突開地圖炮...南部人戰爆

排隊畫面曝！7個1「永保安康」最後機會　天沒亮號碼牌就發完　

海邊釣魚太忘我不知海水狂漲潮　釣客休旅車困沙漢險滅頂

摩根大通預估加密貨幣　恐遇「連串追加保證金通知」

簡直《賭神》場景！賭場裡全是監視器　警衝抄德州撲克14人嚇傻

物價升　企業最低稅負免稅額明年自50萬調高至60萬

蘿莉塔1疾病纏身送急診！　外食「吃太多腸子掉下來」：自己推回去

機長已廣播開飛航！目擊YTR「起飛前小動作」還說謊　他怒了

南澳溪口膠筏捕鰻苗落海失蹤　漏夜搜救至今早仍未發現身影

魔獸來台加盟T1重創PLG？　黑人陳建州深夜發文訴心聲

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

火辣女師炸豪乳！Onlyfans嬌喊「幫你紓壓」　自爆學生爸最愛這招

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

生活熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

千年一遇「13個1」！專家：這動作可轉運又圓滿

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

捐款箱塞滿千鈔！台北男喊謝謝卻被潑冷水

學弟被當「民進黨側翼」　蘇一峰：可能我害的

新增「2類人」免費領5劑快篩！細節、時間今日公布

爆蔣萬安聚餐吃5萬　「徐巧芯還原現場」打臉四叉貓

近6千人11／7才研判確診　明發簡訊補匡列

更多熱門

相關新聞

太魯閣號出軌49死　李義祥8罪今宣判

太魯閣號出軌49死　李義祥8罪今宣判

去年4月2日台鐵太魯閣號出軌翻車事故造成49人死亡、213人輕重傷，主嫌李義祥涉犯過失致死等8罪，今日（11日）法院將進行宣判。而罹難者家屬昨日（10日）重返事故現場悼念，面對大海靜默祈禱，希望類似的傷痛不會再發生。

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

他買飯也忘帶錢包　結局對比「唐寶寶」差超大

他買飯也忘帶錢包　結局對比「唐寶寶」差超大

台鐵鐵路便當節8主題商品亮點曝　時光膠囊「復刻木盒八角便當」

台鐵鐵路便當節8主題商品亮點曝　時光膠囊「復刻木盒八角便當」

關鍵字：

台鐵鐵路便當節EMU3000JR東日本東武鐵道便當

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

外送員日跑94單！5年後超勵志

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

KID罕見點名許維恩夫妻！《玩很大》全場拍手

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面