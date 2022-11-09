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潮州高中遭控能力分班　教部：安排實地訪視「未改善議處校長」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲青民協指控潮州高中「違規能力分班」，教部表示已函請學校改善並安排到校訪視。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣青年民主協會今（9日）表示，接獲多名國立潮州高中學生投訴，學校從高一入學就根據國中會考成績進行能力編班，呼籲教育部確實盤點還有多少學校有類似狀況，並入校督導，教育部傍晚表示，已立即函請學校依規定限期逐項說明，另已安排到校實地訪視，屆期如未改善，國立學校將依法規議處校長及相關人員。

青民協今天指控，雖然國中小早已禁能力編班，教育部也曾宣示高中禁能力分班，但青民協卻接獲多名國立潮州高中學生投訴，指控校方從高一入學就依照國中會考成績進行能力編班，其中成績較好的「自強班」學生，還會要求每天從早上起上到晚上六點，周六還要到校加課，實際上就是能力分班，也因校方將資源都投注在「一軍」的自強班，導致普通班學生有低人一等的自卑感。

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▲▼青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／青民協提供）

▲青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／青民協提供）

青民協認為，潮州高中顯然並非個案，許多高中未經主管機關核定，就採取非常態編班方式，教育部明知這種現象，卻未積極要求學校改善，呼籲教育部應確實盤點有多少學校有類似情形，而針對學生的陳情，也應入校督導，了解學校真實的執行情況。

對於青民協指控，教育部在今天傍晚回應表示，國教署在今年7月，曾到潮州高中實施暑期課業輔導情形，並督導學校不得提前講授教學進度，但和青民協指述學校在8月進行新生能力分班等事無關，而在青民協指控後，教育部也立即函請潮州高中依規定限期逐項說明，另安排到校實地訪視。

教育部指出，根據「高中學校學生編班及轉班作業原則」，已定有學生實施常態編班編原則，除特色招生管道入學、通過資優鑑定及其他經各該主管機關核定班別所招收學生（例如科學班、雙語實驗班等）外，應依S型排列、採公開抽籤或採電腦亂數等方式實施新生編班。

若教育部主管高中實施學生編班，如有違規或不當，教育部強調，國教署均會要求限期改善，若屆期仍未改善，國立學校將依法規議處校長及相關人員，私立學校將依私立學校法及其相關法令規定辦理，例如扣減獎補助。
 

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關鍵字：

青民協潮州高中能力分班教育部

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