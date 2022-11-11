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雙寶媽騎車三貼被開單　吼警：難道你沒有小孩！網友兩面戰翻

空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,天氣,霧霾,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人只能靠機車代步。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

新竹一位媽媽昨（10）日用機車三貼載小孩，結果被開單，讓她不滿問警察，「難道你沒有小孩嗎？」，更怨「沒車千萬別生小孩」，引起網友討論。

該名媽媽昨日在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，她三貼被開單時，對警察說「並不是每個人家裡都有汽車，我有兩個小孩且家裡又沒汽車，難道騎機車就沒有載小孩的權利嗎」、「難道你沒有小孩嗎？」

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警察回應，「我就是沒有小孩」，讓該名媽媽不滿抱怨，「如果家裡沒車，千萬別生小孩，想問問大家家裡有兩個以上小孩，又沒汽車的人是怎樣接送的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

▲雙寶媽不滿被開單，發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

文章曝光後引起網友熱議，不少人認為原PO違規在先沒什麼好說，「希望在孩子面前不要做不良示範」、「違規就是違規」、「不需要靠低姿態來粉飾自己的無知與危險行為」、「三貼就是違規扯那麼多」、「你的確違規在先啊！警察不開你單是通情達理，但不該視為理所當然」。

不過也有人能體諒原PO的處境，「爛政府爛規矩，一點不體恤民生」、「天啊…竟然會被開單，我一直都三貼欸，還好有一個比較大了，可以自己走回家」、「孩子小，又不會開車或是沒有車的年輕爸媽，基本上不都是這樣過來的嗎」。

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