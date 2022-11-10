恐嚇將監護權判給對方要求撤回案件！法官周靜妮遭送職務法庭議處

▲法官周靜妮（右）被移送職務法庭，後方為丈夫曾建元 。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮，爆出審理少年、家事案件時多項誇張行為，被送法官評鑑。而她又被查出，去年審理某案件時，打電話給當事人來法院，並說「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，最後逼當事人撤回案件。法官評鑑委員會認為這違失情節重大，送懲戒法院職務法庭議處。

周靜妮近年來出現多項重大違失案件，她2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、磕頭、自打耳光約23下，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑，最後更被送法官評鑑，法評會決議移送職務法庭審理，並建議免職、不得再任公務員。

另外她2015年某日值夜班時，收到檢察官聲請羈押的案件。當時被告要求即時開庭訊問，但周靜妮因不在法院，不願回到法院開庭；她竟打電話給值班法警，要求跟被告溝通，她允諾被告可以「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。司法院也清查她的出缺勤狀況，發現她去年11月23日值班時，檢方聲請羈押，周靜妮先以電話告知律師及被告上午11時開庭，結果卻以想睡覺等理由，更改訊問時間至下午1時30分，導致原已到院閱卷之律師因庭期衝突取消受任；法院再洽另一批義務辯護律師到庭閱卷，結果她又更改訊問時間至下午2時，接連2次延後開庭時間，嚴重影響當事人權益。

至於本起案件，乃是她去年7月30日下午，主動打電話給案件當事人，詢問當事人聲請撤銷調解之動機，並要求當事人到法院談談。周靜妮還在電話裡對當事人威脅「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往指定地點會面，依周靜妮指示撰寫書狀撤回案件。法官評鑑委員會認為「不當便宜行事、違反單方溝通禁止原則，增加案件當事人不合理負擔，影響當事人訴訟上權益，並損及人民對司法之信賴」，認為有懲戒的必要，因此送職務法庭議處。