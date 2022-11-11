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烏克蘭防長：俄軍仍在赫松市內　撤退至少需1週

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）。（圖／路透社）

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）。（圖／路透社）

文／中央社基輔10日綜合外電報導

烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天表示，俄羅斯要撤離烏國南部的赫松市（Kherson），至少得花一週時間。他還說冬季會拖慢戰場上的作戰速度，讓雙方有機會重整旗鼓。

列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在烏克蘭首都基輔（Kyiv）接受路透社專訪時說，俄國在赫松州有4萬兵力，而情報顯示，俄軍仍在赫松市的內部與周邊，以及廣闊的第聶伯河（Dnipro River）右岸。

他說：「要在一兩天內從赫松撤走這些部隊，沒那麼容易，至少得花一週。」他承認預測俄軍行動十分困難。

俄羅斯昨天表示，俄軍將撤離包括赫松市在內的第聶伯河西岸。赫松市是莫斯科2月入侵烏克蘭後占領的唯一一座州級首府。

列茲尼科夫表示，撤離行動能讓雙方釋出更多兵力到別處戰鬥。

他並稱，烏克蘭有一支100萬人組成的安全與防禦部隊，來守衛長達2500公里與白俄羅斯、俄羅斯、烏克蘭境內俄占區的「不友善」邊界。

列茲尼科夫淡化俄國可能對烏克蘭使用核武的威脅。對於俄軍可能趁撤退之際炸毀赫松州卡科夫卡（Kakhovka）水壩，列茲尼科夫則認為這種想法很「瘋狂」。

他表示，這麼做反而會讓俄軍控制區域淹水，也會切斷第聶伯河到克里米亞半島（Crimea）一條供應乾淨水源的渠道。

列茲尼科夫說：「你去查看這個區域的地形，會發現西岸地勢比較高，東岸比較低，代表水會往東側這一岸流，他們自己的部隊就會有危險。」

俄烏雙方互控彼此計劃摧毀這座水壩。

列茲尼科夫指控俄國入侵部隊的新指揮官蘇洛維金將軍（Sergey Surovikin）執行「恐怖分子信條」，大肆轟炸民用與關鍵基礎設施。

他也說，蘇洛維金10月獲任命為指揮官後，俄軍似乎變得比較有紀律。

被問到莫斯科戰術在蘇洛維金指揮下是否改變，列茲尼科夫回答：「是的，他改變了戰術，因為他使用巡弋飛彈、火箭彈、無人機、伊朗的特殊無人機，對平民和基礎設施目標採取恐怖主義戰術。」

「他們不像之前朝烏克蘭發射一兩枚火箭，而是一天動用40枚，等一會兒，然後一次又一次發射。」

 

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