偵查隊長火速記過拔官　黃國昌批「抓小放大」：陳檡文呢？

▲林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌，遭北市警局火速記過拔官。（圖／翻攝黃國昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

現任中山分局偵查隊長林弘基被踢爆在2019年擔任內湖分局偵查隊長時，曾在招待所與其他人玩天九牌，北市警局督察室調查後，核予林員一大過、調整為非主管職務，對此，前立委黃國昌9日質疑，對林弘基的違紀立即處理；對警大校長陳檡文的違紀持續包庇，掃黑時「抓小放大」；現在連對警官懲處究責，也「抓小放大」嗎？

前立委黃國昌8日爆料，指時任內湖分局偵查隊長林弘基，受人邀約前往內湖區行愛路的招待所，並在裡面被人拍下正在玩天九牌博弈遊戲的畫面。黃國昌也點出招待所是綽號「小明」所有，事發在2019年7月，據悉當天林弘基值日，在友人帶領下前往招待所飲酒，並在眾人起鬨下玩天九牌、參與賭博。

警方獲悉後立即由北市警局督察室介入調查，經比對相關人員說詞，加上林員也自承確有此事，經查證屬實後，依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記一大過處分並調整為非主管職務。

黃國昌表示，偵查隊長被拔官記過了，「請問徐國勇：陳檡文呢？」昨晚揭露的偵查隊長林弘基，至郭哲敏的招待所賭天九牌，經台北市警局督察室漏夜調查，作出懲處，林弘基遭拔除偵查隊隊長職務，並記一大過。

黃國昌主張， 除了林弘基，現場還有其他警官在場參與，應一併徹查嚴辦；而面對林弘基的違紀能立即處理，但面對警大校長陳檡文的違紀，迄今持續包庇，難道是因為「鱸鰻」角頭林秉文政商關係比較夠力嗎？請問內政部部長徐國勇：這是什麼標準？還要繼續包庇自己愛將下去嗎？

黃國昌還說，從林弘基到陳檡文，牽涉的不僅僅是敗壞警紀而已，更是這些高階警官與黑道份子之間存在如此離譜的交際往來，還有多少犯罪行為因此遭到縱放？又有哪些掌權的政客在背後撐腰？

黃國昌批評，掃黑時「抓小放大」；現在連對警官懲處究責，也「抓小放大」嗎？如此腐敗的黑金體制必須打破，「任何掌權者膽敢繼續包庇，就應該成為人民聲討的對象！」

▼警大校長陳檡文被爆5年前與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）