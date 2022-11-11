胡錦濤「被離場」對話曝！唇語專家：栗戰書對他說了「這7字」

▲栗戰書（最右）出手阻止胡錦濤（右二）翻閱桌上的紅色文件，還對他說了一句話。（圖／達志／美聯社）

文／胡肇芳／今周刊

中共20大10月落幕，然而在閉幕會上，中共前總書記胡錦濤「被離場」的畫面，引發國際關注。官媒新華社稱胡錦濤是因為身體不適才提前離場，受到不少質疑。

有日本媒體11/9曝光「內幕」指出，胡錦濤當天是想看曾經指定的「接班人」胡春華有沒有在新一屆領導名單裡面，遭到中共總書記習近平的心腹栗戰書阻止。唇語專家分析指出，當時栗戰書對胡錦濤說「別看了！都決定了」。

回顧整起事件經過，胡錦濤閉幕式一開始想看桌上文件，隨即被坐在他左邊的人大常委會委員長栗戰書抽走，接著兩人開始交談，胡錦濤表情明顯不悅，也想拿回文件。

隨後，習近平使眼色叫來隨扈，過程中栗戰書似乎想要起身幫忙胡錦濤，又被栗戰書左邊的新任政治局常委王滬寧拉回座位。

日本媒體《夕刊富士》網站刊出資深記者峯村健司的深度採訪報導，揭發這起事件內幕。他表示，胡錦濤從2015年起就傳出罹患帕金森氏症，但20大閉幕會當天，他能在身邊沒有看護的情形下參加，實在很難想像病況會「急速惡化」，需要其他人過來「架著」他提前離開。

在峯村健司訪談熟悉中國政治的美國官員後發現，胡錦濤在閉幕式當天上午得知政治局委員從25人減少1人至24人，減少的那一位就是被視為習近平接班人，也是胡錦濤大力推薦的胡春華。

胡錦濤當時在閉幕式上，想要翻閱桌上紅色卷宗確認名單，卻被一旁的栗戰書阻止，壓住文件不讓他看，同時對胡錦濤說了幾句話。根據唇語專家解讀，栗戰書對胡錦濤說的是：「別看了！都決定了」。之後就發生震驚全球，胡錦濤「被攙扶」出場的畫面。

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