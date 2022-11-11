連吃40天烤雞！他靠意志挑戰成功爆紅　曝身體出現驚人變化

I would like to Invite you all on a journey that I am on. I am eating a rotisserie chicken every day for 30 days. Today is day 11. I will keep you all updated as I get closer to my goal. Thank you. pic.twitter.com/HlFYrzGQIN — smooth recess (@AlexiconTom) October 8, 2022

實習記者蘇敏禎／綜合報導

你有辦法每天吃同樣的食物嗎？美國一名31歲男子挑戰連吃40天烤雞，消息一出吸引許多人關注，最後一天甚至有500名民眾到場見證，最終挑戰成功，而他身體也出現了驚人變化。

據《NTDV》報導，美國費城31歲男子托明斯基（Alexander Tominsky），本身是一名餐廰服務生，他在9月29日時宣布要展開為期30天的「每日一雞」計畫，挑戰每天吃下一整隻烤雞。自此，托明斯基每日在推特發佈自己在不同地點吃烤雞的最新照片。有趣的挑戰意外獲得網友熱烈的關注，托明斯基也在「每日一雞」計畫成功實行第30天時，宣佈加碼10天，最終他在11月7日完成為期40天的挑戰。

有趣的是，托明斯基在挑戰結束之前，還在鎮上張貼了海報，邀請粉絲在挑戰的最後一天，一同到德拉瓦河（Delaware River）碼頭見證他的最後一頓烤雞餐。而為了避免民眾誤會，他還特別提醒粉絲，「注意喔！這不是派對」。

沒想到當天竟高達500人到場，一同見證這40天「每日一雞」計畫的成功。托明斯基也慎重的在碼頭上鋪了紅地毯，儀式感十足的迎接自己吃下第40隻烤雞。許多民眾戲稱他為「費城雞人」，而當他吞下最後一口雞肉時，現場頓時掌聲不斷，不只他興奮不已，粉絲也陷入瘋狂。

托明斯基表示，自己是靠著意志力堅持完成挑戰，因為在後期只要聞到烤雞就會反胃。他也透露自己的身體變化，烤雞中過多的鈉含量讓他不斷脹氣，使他現在聞到烤雞就厭惡，但因每日只吃一隻烤雞的緣故，他因此瘦了16磅（約7.2公斤）。

40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022

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