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是正常人2倍長！ 23歲男擁「12.7公分大拇指」　如真人版魯夫

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▲23歲男子大拇指天生有「過人長處」，是一般人的2倍。（圖／翻攝自TikTok／Jacob Pina）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本知名動畫《海賊王》中的靈魂人物「魯夫」，因吃了橡膠果實，身體能夠任意拉長。美國一名男子竟也有「伸縮自如」的超能力，他的大拇指天生比一般人長，當他豎起大拇指慢慢展開後，長度約是一般人拇指的2倍，仔細一量竟有「5英吋」（約12.7公分），嚇壞許多網友。

據《Newshub》報導，居住在美國麻薩諸塞州（Commonwealth of Massachusetts）的23歲男子雅各（Jacob Pina），日前在TikTok上發佈了一則自己拇指的影片，吸引10萬多人按讚，因為他擁有「過人」的拇指長度，竟長達12.7公分，讓大家感到不可思議。

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▲雅各將大拇指豎起拉直延伸，約有12.7公分長。（圖／翻攝自TikTok／Jacob Pina）

影片中只見雅各隨著背景骨頭凹折的聲音，大拇指像是被施了魔法一樣，慢慢伸直後，竟逐漸出現令人驚訝的長度，像是動畫《海賊王》中的魯夫一般，有著伸縮自如的能力。他笑說，靠著長拇指的優勢，他跟朋友玩拇指摔角，到目前都還沒有輸過，但不少人看了影片後推薦雅各去看醫生。

隨後雅各也發出影片幽默表示，應該是自己小時候太愛吸手指頭，才導致拇指這麼長。但他也回應，父母曾帶他去諮詢過許多醫生，好奇是否是骨骼出現了問題，但經檢查後一切正常，連醫生也驚訝他拇指能「伸縮自如」。

現在雅各已經將「過人」的拇指視為特點，在他的TikTok上，也能看見他使用拇指拍出許多創意影片。

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