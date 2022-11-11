　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲10大速食店雙11優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

雙11肯定要爆吃！《ETtoday新聞雲》整理「10大速食店限定優惠」，麥當勞不僅有10元薯條、麥克雞塊買1送1等抽，肯德基、必勝客還推限量11元雞塊盒、個人比薩，而頂呱呱則有「1+1+1銅板價99元」好康，趕緊揪團一起衝了。

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基炸雞桶下殺27折吃。

●麥當勞
麥當勞APP今（11）日祭出「暖心雙11」刮刮樂活動，並祭出「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠券等刮，只要完成任務就有機會刮中，趕緊筆記下來，把握機會搶一波小確幸。

即日起至12月20日更加碼祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基
肯德基即日起至11月14日祭出限時組合優惠，其中，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺54折，PK會員獨享「青花椒咔啦雞腿堡1顆+咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻2顆+冰檸檬紅茶2杯」優惠價222元；再加碼於期間下載註冊PK雙饗卡APP，新會員可獲入會禮50元，若從門市成功加入會員則直接送原味蛋撻1顆，全台限量1萬份、送完為止。

PK雙饗卡APP也推雙11優惠，今（11）日爽吃「11元上校雞塊分享盒（20塊上校雞塊）」、「111元6塊雞桶分享餐（6塊辣味咔啦脆雞」及「1111元12塊雞桶派對分享餐（12塊咔啦脆雞+3份大薯+1盒蛋撻+1瓶1.25L百事可樂）」，最低下殺不到1折，限量200份，上午10時開搶；11月15日至11月21日期間還有139元咔拉雞腿堡餐、11月22日至11月28日則推4塊雞塊套餐特價99元共2大優惠。

▲▼頂呱呱最新優惠 。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲頂呱呱推1+1+1只要銅板價超殺優惠 。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

●頂呱呱
頂呱呱全門市即日起至11月20日祭出「美味點心1+1+1銅板價99元吃」優惠，期間3區美食各選1即可享有99元超殺優惠，第1區有原味炸雞、呱呱包、原味雞翅、辣味雞翅、芝心乳酪棒；第2區有阿勇雞塊3入、地瓜薯條、脖子2支、甜甜包2入；第3區則有中杯可樂系列飲品、日式煎茶、中杯紅茶雪泥、玉米濃湯，提醒原味炸雞部位隨機供應，無法指定。

●必勝客
必勝客今（11）日於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，有「11元厚個人比薩 （1個6吋鬆厚個人比薩）」、「111元鬆厚小比薩（1個9吋鬆厚小比薩）」及「1111元鬆厚大比薩（1個12吋鬆厚比薩共6張）」等吃，限量200份，上午10時開搶；11月15日至11月21日加碼推必勝客9吋比薩小套餐狂省370元，而11月22日至11月28日還有「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」等好康；除外，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

▲▼漢堡王11、12月霸王省優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看 。

●漢堡王
漢堡王11月9月至11月11日每日下午3時至3時半祭出半小時快閃「111元套餐」優惠，爽吃「黑醬安格斯牛肉堡+中杯可樂」只要111元，提醒須於官網結帳頁面輸入優惠代碼「BK111」才可享優惠，兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等則不適用此活動。

另，即日起至12月20日還有「霸王省優惠券」等吃，一共有6大系列共30種優惠，其中，肯定要搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。

除外還有「銅板超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「期間限定」、「火烤店限定」等優惠，即日起至12月20日限時開吃，且於官網消費消費券內商品，再輸入專屬優惠碼還可享2大點心免費吃，滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲▼拿坡里推比臉大「超級戰斧雞腿」。（圖／業者提供）

▲拿坡里超狂比臉大雞腿下殺最低69吃。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至11月30日祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

●摩斯漢堡
摩斯全門市即日起至11月13日祭出「2大雙11優惠」，包括「和風炸雞冰紅茶組優惠價111元」、「買大杯冰紅茶可用惠11元加購大薯1份」；11月30日還加碼推「中杯摩斯咖啡第2杯11元」及「中杯拿鐵咖啡2杯110元」；而至12月31日前也有「A+B組合任選59元」好康，A區有抹茶紅豆米派、小份薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅，而B區則有「冰紅茶」等，還可加價升級拿鐵、卡布奇諾、綜合莓果熱茶、摩斯咖啡等，2區任選1+1最低59元起。

●拿坡里
拿坡里即日起至12月5日祭出「超級戰斧雞腿」下殺優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售。

▲▼bb.q CHICKEN推「同樂食雞餐。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN對中姓名爽吃指定套餐83折。

●達美樂
達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至12月6日祭出「對中姓名指定套餐83折吃」優惠，期間凡到店內用、外帶，並出示本人身分證件（身分證／健保卡），對中「韓、妞、歐、巴」任一字，即可享「同樂食雞餐83折吃」小確幸，套餐內含1份調味半雞、1份去骨炸雞及2罐韓國進口飲料，口味皆可任選，該活動不適用於信義通化店及外送、享聚卡APP訂餐服務。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q　網一看全嗨翻
►搶喝買1送1！手搖飲「雙11優惠」一次看　還有11元金萱珍波粉
►270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸下榻飯店曝光！　可能定居林口
KID罕見點名許維恩夫妻！　《玩很大》全場拍手
警察22年前毒窟「救出女嬰」　現在親自為她戴警徽
永和不只陳紫渝！　27歲長腿美模選里長
快訊／台股衝上萬四！大漲逾540點　台積電大漲34元
學弟變「民進黨側翼」還挨告　蘇一峰自責：可能是我害的
T1開出價碼更勝CBA？　魔獸沒去上海、廣東2大原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天雙11必搶重點一次看　3C家電換新省很大、吃年度最殺超夯美食

麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

【廣編】香港近百年老字號茶廠　養生智慧重回台灣

東森購物雙11人氣網紅瑀熙跨夜直播　電視購物團購組合送iPhone14

黃偉哲十度親上東森農場Live開賣　王令麟再送回饋40分鐘賣掉4.5萬顆椪柑

Kitty迷快搶購！Airvida C1 X Hello Kitty率黑款　誠品搶先開賣

摩斯咖啡周年慶「買10送10」！雙11大薯、第二杯咖啡加購價11元

雙11最後衝刺！多重限定優惠再加碼　13大電商攻略總整理

週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

約好顧6年...桃園父女車禍亡　生母：再也等不到她回家

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

今天雙11必搶重點一次看　3C家電換新省很大、吃年度最殺超夯美食

麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

【廣編】香港近百年老字號茶廠　養生智慧重回台灣

東森購物雙11人氣網紅瑀熙跨夜直播　電視購物團購組合送iPhone14

黃偉哲十度親上東森農場Live開賣　王令麟再送回饋40分鐘賣掉4.5萬顆椪柑

Kitty迷快搶購！Airvida C1 X Hello Kitty率黑款　誠品搶先開賣

摩斯咖啡周年慶「買10送10」！雙11大薯、第二杯咖啡加購價11元

雙11最後衝刺！多重限定優惠再加碼　13大電商攻略總整理

週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

傳遊騎兵有意網羅賽揚強投狄格隆　大都會總管留人有信心

上班才9天！　鑄鐵廠員工「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

足控男就那一味！高雄25歲刺青哥偷女鞋狂吸　她看監器傻眼了

大聯盟銀棒獎出爐大谷翔平落榜　洋基賈吉第四度獲獎

軍人擠後座左右包夾酒促小姐猥褻！車還開進摩鐵！她倉皇逃下車

愛馬仕發威一錶奪二獎　MB＆F抱回「鐘錶奧斯卡」最大獎

更生人企業家王令麟力挺更生人就業　見證獄後重生創造善的循環

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

魔獸下榻四星級飯店！僅帶4人隨行　傳出可能定居林口

台股權重被二度調降！MSCI半年調　增藥華藥、台企銀

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

消費熱門新聞

麥當勞換裝變「麥當當」了！超Q細節曝

4大超商「雙11咖啡優惠」快看

麥當勞真的變「麥當當」了！

雙11買iPhone 14 Pro　入手價不到3萬

雙11限定！4大超商「咖啡優惠」快看

演藝圈暖流？網一面倒：國民舅舅

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

8大速食店「最新優惠」懶人包

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

新的流量密碼？！天后闆妹雙11四天觀看突破600萬

麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

就是今天！超商「美式、拿鐵買6送6」

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

更多熱門

相關新聞

今天雙11必搶重點一次看　降價搭券省很大

今天雙11必搶重點一次看　降價搭券省很大

雙11大檔促銷進入活動壓軸，電商平台拼場加碼，不少超殺折扣、高額回饋、重磅大獎都只限今日才有，像是搭配多重優惠買iPhone 14很划算，3C家電、人氣美食、民生日用品等限時下殺也不能錯過，網購族把握清空購物車，不僅可以搶全年最低價，特賣再折上折，荷包省很大。以下整理多家電商1111必搶重點，準備買爆前先參考，才不會漏勾。

一表看懂！雙11剁手族刷卡攻略　最高42%回饋

一表看懂！雙11剁手族刷卡攻略　最高42%回饋

「雙11」餐飲優惠懶人包

「雙11」餐飲優惠懶人包

星巴克雙11揪友玩「買一送一」

星巴克雙11揪友玩「買一送一」

東森購物雙11　人氣網紅瑀熙跨夜直播

東森購物雙11　人氣網紅瑀熙跨夜直播

關鍵字：

美食情報美食雲雙11速食優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

外送員日跑94單！5年後超勵志

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

更多

最夯影音

更多
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面