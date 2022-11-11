麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

▲10大速食店雙11優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

雙11肯定要爆吃！《ETtoday新聞雲》整理「10大速食店限定優惠」，麥當勞不僅有10元薯條、麥克雞塊買1送1等抽，肯德基、必勝客還推限量11元雞塊盒、個人比薩，而頂呱呱則有「1+1+1銅板價99元」好康，趕緊揪團一起衝了。

▲肯德基炸雞桶下殺27折吃。

●麥當勞

麥當勞APP今（11）日祭出「暖心雙11」刮刮樂活動，並祭出「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠券等刮，只要完成任務就有機會刮中，趕緊筆記下來，把握機會搶一波小確幸。

即日起至12月20日更加碼祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基

肯德基即日起至11月14日祭出限時組合優惠，其中，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺54折，PK會員獨享「青花椒咔啦雞腿堡1顆+咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻2顆+冰檸檬紅茶2杯」優惠價222元；再加碼於期間下載註冊PK雙饗卡APP，新會員可獲入會禮50元，若從門市成功加入會員則直接送原味蛋撻1顆，全台限量1萬份、送完為止。

PK雙饗卡APP也推雙11優惠，今（11）日爽吃「11元上校雞塊分享盒（20塊上校雞塊）」、「111元6塊雞桶分享餐（6塊辣味咔啦脆雞」及「1111元12塊雞桶派對分享餐（12塊咔啦脆雞+3份大薯+1盒蛋撻+1瓶1.25L百事可樂）」，最低下殺不到1折，限量200份，上午10時開搶；11月15日至11月21日期間還有139元咔拉雞腿堡餐、11月22日至11月28日則推4塊雞塊套餐特價99元共2大優惠。

▲頂呱呱推1+1+1只要銅板價超殺優惠 。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

●頂呱呱

頂呱呱全門市即日起至11月20日祭出「美味點心1+1+1銅板價99元吃」優惠，期間3區美食各選1即可享有99元超殺優惠，第1區有原味炸雞、呱呱包、原味雞翅、辣味雞翅、芝心乳酪棒；第2區有阿勇雞塊3入、地瓜薯條、脖子2支、甜甜包2入；第3區則有中杯可樂系列飲品、日式煎茶、中杯紅茶雪泥、玉米濃湯，提醒原味炸雞部位隨機供應，無法指定。

●必勝客

必勝客今（11）日於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，有「11元厚個人比薩 （1個6吋鬆厚個人比薩）」、「111元鬆厚小比薩（1個9吋鬆厚小比薩）」及「1111元鬆厚大比薩（1個12吋鬆厚比薩共6張）」等吃，限量200份，上午10時開搶；11月15日至11月21日加碼推必勝客9吋比薩小套餐狂省370元，而11月22日至11月28日還有「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」等好康；除外，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

▲漢堡王最新優惠券一次看 。

●漢堡王

漢堡王11月9月至11月11日每日下午3時至3時半祭出半小時快閃「111元套餐」優惠，爽吃「黑醬安格斯牛肉堡+中杯可樂」只要111元，提醒須於官網結帳頁面輸入優惠代碼「BK111」才可享優惠，兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等則不適用此活動。

另，即日起至12月20日還有「霸王省優惠券」等吃，一共有6大系列共30種優惠，其中，肯定要搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。

除外還有「銅板超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「期間限定」、「火烤店限定」等優惠，即日起至12月20日限時開吃，且於官網消費消費券內商品，再輸入專屬優惠碼還可享2大點心免費吃，滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲拿坡里超狂比臉大雞腿下殺最低69吃。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至11月30日祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

●摩斯漢堡

摩斯全門市即日起至11月13日祭出「2大雙11優惠」，包括「和風炸雞冰紅茶組優惠價111元」、「買大杯冰紅茶可用惠11元加購大薯1份」；11月30日還加碼推「中杯摩斯咖啡第2杯11元」及「中杯拿鐵咖啡2杯110元」；而至12月31日前也有「A+B組合任選59元」好康，A區有抹茶紅豆米派、小份薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅，而B區則有「冰紅茶」等，還可加價升級拿鐵、卡布奇諾、綜合莓果熱茶、摩斯咖啡等，2區任選1+1最低59元起。

●拿坡里

拿坡里即日起至12月5日祭出「超級戰斧雞腿」下殺優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售。

▲bb.q CHICKEN對中姓名爽吃指定套餐83折。

●達美樂

達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至12月6日祭出「對中姓名指定套餐83折吃」優惠，期間凡到店內用、外帶，並出示本人身分證件（身分證／健保卡），對中「韓、妞、歐、巴」任一字，即可享「同樂食雞餐83折吃」小確幸，套餐內含1份調味半雞、1份去骨炸雞及2罐韓國進口飲料，口味皆可任選，該活動不適用於信義通化店及外送、享聚卡APP訂餐服務。

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