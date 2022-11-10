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同住者3+4最後一天染疫！近6千人11／7才研判確診　明發簡訊補匡列

▲▼11/10中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫政策鬆綁，確診者同住家人等接觸者從11月7日開始全面採行0+7自主防疫，居家隔離從此走入歷史。中央流行疫情指揮中心今（10）日晚間宣布，經清查約有近6千名確診民眾是「11月6日經診療通報，到11月7日才進行確診研判」，其同住接觸者仍可選擇3+4居家隔離，指揮中心明日上午11時將發布簡訊通知進行補匡列通報，接觸者可申請隔離證明。

指揮中心發言人莊人祥表示，防疫新制7日施行，所以在6日被判定確診者的同住接觸者仍可選「3+4」或「0+7」兩項隔離方案，但約有近6千名確診者，是6日經醫師診療並以健保IC卡進行通報，但在7日才研判確診，因為系統轉換，7日已經全面改採0+7，近期接獲民眾反應，同住接觸者無法回報採3+4居家隔離。

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莊人祥表示，同住接觸者已由確診者通知並選擇採行「3+4」居家隔離措施者，指揮中心將採專案方式透過「確診個案自主回報疫調系統」(BBS系統)再次發送簡訊連結進行同住接觸者補匡列作業。

另考量11月6日確診者的接觸者，隔離期滿日為11月9日，故不再發送接觸者居家隔離通知書，改提供數位隔離證明，以供請假等相關申請之用。

本項補填作業自11月11日執行至11月17日，相關作業說明如下：

一、回報同住接觸者資料：BBS系統將於11月11日上午11時前發送簡訊連結給確診民眾，請確診者於11月17日(含)前回填個人及同住接觸者相關資料，其中接觸者資料僅需填寫發病前2日至11月6日期間有同住接觸之同住者，送出前請務必再次確認資料正確且完整；若填報資料有誤，民眾仍可於24小時內修改1次。

二、申請接觸者隔離證明：選擇「3+4」居家隔離之民眾，確診者於填寫資料當日中午12時前完成填報，其接觸者次日即可至「數位新冠病毒健康證明系統」，或使用健康存摺APP申請「接觸者隔離證明」(操作方式：點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」，即可申請「接觸者隔離證明」)；若於中午12時後完成資料填報者，其數位證明之申請將順延一日。

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