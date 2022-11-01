監院台尼斷交報告出爐　前大使吳進木隱匿不報、無國家忠誠意識

▲吳進木。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜2021年12月與我國斷交，前駐尼加拉瓜大使吳進木隨即取得當地國籍，引發討論；另斷交後，尼國限期我駐尼館人員兩周內全數撤離，最後甚至沒收我使館跟館產。經監委王美玉、林郁容、林文程調查後，監察院今（1日）表示，吳進木有負國人對其國家忠誠意識的期待，要求外交部儘速研提改進相關法制及大使考核制度，並糾正外交部維護館產不力。

監察院指出，吳進木於2021年11月17日離任，尼國隨即同年12月9日宣布與我國斷交，12月10日立即公布授予吳國籍；因此為釐清當時我國駐尼國大使館對本起斷交事件的相關情資掌握，有無未盡職責，以及吳進木是否早已知悉台尼關係即將生變，而趕在事發前奉准退休以規避斷交責任等疑義，監委王美玉、林郁容、林文程立案啟動調查。

調查監委們指出，台尼斷交原因錯綜複雜，吳進木於退職生效後不久即發生斷交，但吳實際上早在斷交前1年數度請辭、斷交前5個月再度請辭，終於獲總統蔡英文於2021年9月28日令准辭職，因此外界質疑吳進木早已知悉台尼關係即將生變，卻隱匿不報而提早退休；只是這方面查無實證。

調查監委們又指，吳進木在接任者李岳融大使多次表達希望當面請益的誠摯期盼下，卻以慣例為由拒不見面，且吳認為總統賀電的有無，將直接影響台尼邦交存續的情況下，面對尼國選後外交部遲遲未發來總統賀電此一情勢發展，卻不曾電報上級詳實分析利害，以防政策誤判；此外，吳未能婉拒尼國國籍，以正視聽，均有負國家及國人對其「國家忠誠意識」的期待，只是受限現行法制的不足，未能對其進一步究責。因此，監委認為外交部宜儘速完成相關法制增補，並強化大使的考核機制，以完備制度。

至於吳進木退職後取得尼國國籍，王美玉、林郁容、林文程表示，雖《公務人員任用法》第28條訂有公務人員不得有雙重國籍的限制，但吳進木當時已不具公務員身分，自非該法規範的對象，以致外交部卻束手無策，凸顯現行法制的不足，未能完善「涉外國家機密維護」的機制。監委認為，由於事涉「居住遷徙自由」與「國家機密維護」此一重大公益的價值權衡，外交部應汲取本案經驗及參考相關立法例的作法，從法制面向根本解決，杜絕類此爭議再度發生。

此外，王美玉、林郁容、林文程也強調，尼國與我國斷交後，限期我駐尼館人員兩周內全數撤離，雖然我駐尼館人員緊急尋得尼國首都馬納瓜天主教教會同意，循雙橡園處理模式完成買賣交易，卻因該交易對象反觸怒奧德嘉政府，造成館舍連同其他高價館產被尼國沒收，相關應變作為，確有未周及疏失之處，因此對外交部提出糾正。