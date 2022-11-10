彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

▲陳志帆火場殉職，同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓去年6月30日大火，造成6-9樓百香果商旅防疫旅館4死22傷的悲劇，其中消防員陳志帆殉職，業者蔡進峰、吳姓櫃台人員及沈姓女會計被檢方依涉過失致死、過失傷害罪嫌起訴，至於在大火中擔任指揮官時任消防局長邱聰佳、第一大隊長劉錫垣2人及劉小隊長，均獲不起訴處分。

依據不起訴書內容指出，由於本案發生火災大樓內有防疫旅館，入住檢疫民眾有29人，且居住在7-9樓不同樓層(共73間客房)，救援過程中，一方面要進行滅火射水，另一方面又要派員入室告知民眾避難或是緊急將傷者送醫，過程中又發生有消防員受困，加上陳志帆受困位置不明，救援行動更顯複雜。

消防人員仍不斷接續嘗試分批派員入室輪替、室內及大樓外部射水滅火、降溫以及雲梯車搭救等方式，積極要將受困的陳志帆救出，又因無線電通訊有死角、蓋台等問題、現場濃煙密布導致陳志帆無法明確將己身所處位置、大樓射水滅火後溫度仍過高等等因素，難認被告邱聰佳、劉錫垣等人就此次救災過程應負過失致死罪責。

檢方依據資料及現場消防人員偵訊陳述認為，33歲且為家中獨子的陳志帆，殉職最主要原因是濃煙過大、無法報明所處位置，通訊等問題，而消防同仁也曾透過通訊告訴他會有同仁會拿氣瓶給他，卻因無法確認位置，以至於最後他在9樓9627號房沒有窗戶的密閉空間內，氣瓶耗盡，吸入過多一氧化碳中毒而失去生命。

▲陳志帆被救出。（圖／ETtoday資料照）

此次喬友大樓救火行動除了最先到達的彰化、東區分隊，包含第一大隊，及其他18分隊，共出動158名消防員、救災指揮車、11輛後勤車、6輛化學車、17輛水箱車、16輛水庫車、4輛器材車、14輛救護車及6輛曲折雲梯車，加入救援行列，並無事證顯示救災能量不足。

檢方認為，劉小隊長在決定撤退時，雖未遵守「同進同出原則」而先撤退，固甚可議，但劉小隊長稱，他是因面罩漏氣而調整落隊，後來也有再試著要再上去，也有用無線電連絡3次，有可能因為電波死角或無線電佔頻的問題，連絡不到人，且陳志帆當時同行上樓者還有謝、朱、陳、黃、郭等5名較資深隊員同行，進到7樓後以2人1組互有照應。

▲喬友大樓大火燒成一片灰燼。（圖／ETtoday資料照）

再者陳志帆與陳姓消防員後來會躲進9樓9627號房，是因為當時9樓已經濃煙密布，且陳志帆進入房間後發現沒有對外窗戶，氣瓶已經沒氣，最後受困而亡。

由於陳志帆當下無法報明自己所處位置，加上與陳志帆一同作業的陳姓隊員，(因為陳志帆氣瓶已經沒氣，便與他走入同一房間避難)，後來外出找尋友窗戶的房間時，不慎踩空而摔落中正路梯間等待救援，當時他也無法將，陳志帆受困位置的明確訊息傳達給地面救災人員，這正是造成搜救困難的主要原因，因此檢方對於消隊局2名指揮官邱聰佳、劉錫垣及劉姓小隊長等3人均獲不起訴。