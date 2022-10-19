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社會 社會焦點 保障人權

狂傳簡訊扛柴刀盯稍「還打到她跌倒」　阿北騷擾前女友...判7月　

▲田男狂炸簡訊持續盯梢還動手打前女友。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲田男狂炸簡訊持續盯梢還動手打前女友。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣62歲田姓男子，今年7月以LINE傳訊狂轟濫炸前女友，還持刀攜帶危險物品跟蹤騷、恐嚇，並侵入其工作場所打人，彰化地院日前審結，將田男依「跟蹤騷擾防制法」判刑7月，這也是彰化地區被依跟騷法判刑的首例。

檢方調查，田男因與前女感情生變，於7月10日上午8時至下午13時，持續反覆以手機簡訊、LINE訊息騷擾對方，並前往其住家守候，還跑到對方工作場所持續盯哨站到夜晚8點，始終未見到人。

田男氣得理智線炸裂返家，拿出柴刀，同日深夜23時，再跑到她的工作場所，揚言「我要殺死你」，女子一聽嚇得躲進附近屋子內；但田男並未放棄，隔天上午再拿刀到其住處，直到傍晚才離開。

接下來田男又持續多天以手機簡訊、LINE訊息騷擾前女友，不僅跑到她的住處及工作場所，還約對方在超商見面，都無法見到一面。直到17日傍晚，再度前往前女友工作地點，氣憤徒手毆打前女友臉部，對方倒地受有頭部挫傷併臉部挫傷、臉部挫傷及右側膝部擦傷，而田兩天後又再持續以LINE對前女友疲勞轟炸，讓前女友心生畏懼、苦不堪言。

被害女子被毆後先至醫院驗傷，再到芳苑分局報案提告，並由警方替其向彰化地院聲請核發民事緊急保護令。而彰化地院審理後，依跟蹤騷擾、攜帶危險物品跟蹤騷擾、恐嚇、無故入侵住宅等罪，將田判刑7月。

彰化警方指出，跟騷案件的加害人常是熟人所為，請尊重意願，保持理性，國人享有不被跟騷的權利，充分獲得保障，並呼籲不論男生、女生都能守法，警方絕對會落實執法，充分保障民眾人身安全，切莫觸法而遭法辦。

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