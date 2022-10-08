影片疑剪接！「晚安小雞」鬼樓遭追殺　管理員：整幢上鎖沒街友　　

記者唐詠絮／彰化報導

直播主「晚安小雞」日前深夜到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險，聲稱遭街友持刀追殺，驚悚畫面還全程直播，警方已主動展開調查，但該棟大樓負責管理相關人員指出，「黃金帝國大樓2樓以上全都上鎖，根本沒有人可以進得去，不知道直播主是如何進去」，質疑影片裡的現場，根本不是黃金帝國大樓。

▲員林市黃金帝國被當地民眾戲稱為「鬼樓」。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市黃金帝國外觀。（圖／記者唐詠絮攝）

「晚安小雞」於9月17日前往黃金帝國探險，半路在走廊深處，拍到有人彎曲身子站著不動，手持菜刀朝他們狂奔，小雞跟來賓也因此嚇到大叫逃跑，最後2人躲在其中一間房間反鎖。不過小雞在逃命期間，還搞笑的工商防蚊液，這舉動也引起網友質疑，這一切都是安排好的，流浪漢可能是臨演。

員林警分局得知後，隨即前往大樓內巡視，發現內部空無一人，直播主「晚安小雞」半夜擅闖大樓涉及《刑法》侵入住宅，已損及所有人權益，有關流浪漢持刀追殺民眾，全案已進行調查。

據大樓負責開啟大門的蔡先生說，平日大樓內要進入2樓，及以上樓層全部上鎖，不知道直播主是從何處進入，更不知道直播主所稱的街友從何而來，地下停車場也是由所有人上鎖，質疑影片有經過剪接造假可能性居多。而大樓外的攤商也說：「大樓門禁戒備森嚴，有民眾要去上廁所，還得由管理人帶去，不可能有街友住在大樓內。」

黃金帝國為地下4層、地上14層建築，所有權人287人，20多年前曾是當地人的驕傲，前有中正路後有博愛街，車水馬龍，被形容是彰化縣雙子星百貨商場，與彰化市的喬友大樓並稱為「北喬南帝」極盡繁華。

但好景不長，因店鋪轉租頂讓、產權、或被銀行查封拍賣等問題，大樓變成龍蛇雜處的是非地，再加上921強震影響，大樓出現小規模傾斜，經補強後僅剩下地下室開放為停車場，地上建築逐漸荒廢至今，博愛街的發展也被侷限，由於區分所有權人複雜。

2021年喬友大樓一把大火燒出彰化縣內的危樓問題，在啟動喬友大樓都更後，縣府加緊腳步取得黃金帝國119名產權人同意都更計畫，並劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群，劃為都市更新地區，已經內政部同意，將以540萬元委外規畫。