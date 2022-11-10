全台最大網路賭博J董上銬！年獲利170億開G63　送女友77個名牌包





▲全台最大的網路博弈平台萬博集團J董徐男及其女友遭警方逮捕 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊宣布破獲期貨風險對賭的網路平台，警方從8月初收網、到10月中旬陸續約談陳姓主嫌（48歲）等集團成員10人、賭客28人到案，並查扣對賭資金25萬餘元及相關證物。警方調查發現，陳嫌等人以隨機電話call客方式，邀請民眾購買期貨對賭，清查電腦資料粗估不法獲利逾千萬元新台幣，警詢後依賭博、違反期貨交易法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局偵四大隊會同屏東縣刑大、屏東分局、台南市刑大、永康分局、新北市永和分局共組專案小組，監控位於屏東萬巒鄉吳姓組頭在自家透天厝開設地方鄉長選舉賭盤，並以期約每注1萬元，以PK盤對賭，猜對勝選鄉長即可多拿9千5百元，讓鄉親下注包含內埔、萬巒等鄉長選舉，意圖影響地方大選，犯行明確。

▲全台最大的網路博弈平台萬博集團J董被捕，家中搜出逾5千萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組報請屏東地檢溫股檢察官盧惠珍指揮偵辦，並在10月28日起發動搜索逮捕吳姓組頭等9人道但，查扣投注帳冊、現金88萬餘元、海洛因及槍枝零件等贓證物，屏檢複訊後聲押吳男，該選舉賭盤涉案9人分別裁定3-5萬元交保候傳。

▲J董家中遭搜出77個高檔名牌女用包。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心（以下簡稱中打）則從2021年起監控中部最大網路境外簽賭公司「萬博集團」，鎖定該集團負責人綽號J董的徐姓男子（45歲），徐男委任女友張女管帳，該公司開設供大陸、東南亞民眾下注豪賭歐美職業賽事運動，中打從8月起陸續收網逮捕徐男、張女及該博弈集團成員共57人，並查扣新台幣5039餘萬元、保時捷轎跑、賓士G63、GLC、凌志LM等豪車4部，以及勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼表10只。

▲全台最大的網路博弈平台萬博集團J董落網，警方查扣賓士、凌志LM、保時捷轎跑等4輛高價豪車。（圖／記者張君豪翻攝）

讓警方側目的是，徐董博弈集團太過龐大，他落網供述光是每月發薪人事成本就高達4千餘萬元新台幣，警方解析查扣賭博平台後端資料，發現歷年累計收受跨國賭客下注金額高達新台幣8281億元，光是1年獲利就高達170億元新台幣；徐董更斥資逾億在台中市七期大手筆購買百坪豪宅、商辦當博弈集團辦公室，寵愛女友的他還大手筆購買77個包含HERMES、PRADA、CHANNEL、LV、DIOR高價名牌包，上述名牌包、豪車及房地資產全遭檢察官認定是博弈犯罪不法所得查扣。

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