國道插隊上88快速道！方向燈也沒打滿　網超療癒：禮讓再檢舉

▲自小客車插隊要上88快速道路，另外沒全程打方向燈，被開罰6000元。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

自小客車想要從國道1號五甲段，插隊上88快速道路，結果被後方駕駛全部錄下，將插隊且沒全程打方向燈的過程影片向國道警察檢舉，讓這輛自小客車駕駛被開罰6000元。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」11月4日分享一段行車紀錄器影片，從影片中可看到，10月9日上午11時46分許，一輛銀色自小客車打右轉燈，想從國道1號五甲段插隊上88快速道路，紀錄器的駕駛從瑞隆路段開始排隊，雖然讓自小客車插隊，但後續用這段畫面向國道警察檢舉。

另外這輛銀色自小客車在變換車道的時候，沒有全程打方向燈，駕駛也再度就這部分向國道警察檢舉。警方以插入連貫駛出主線之汽車中間，開罰3000元，另外變換車道未依規定全程使用方向燈，再開罰3000元，，一次插隊就讓自小客車駕駛錢包損失6000元。

網友看完影片後也紛紛留言「9月1日新制上路，真的罰很重」、「最好的示範，禮讓他檢舉他，其餘的動作都不需要」、「天天都在交流道看到這種插隊」，或是說「檢舉方向燈是對的，但插隊要看情況，有些很惡劣強行逼車的就該檢舉」。

