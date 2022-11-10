坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

▲人妻抱怨，坐月子因婆婆一句話，自己幾乎都餓肚子。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

要不要吃素是個人的選擇，不應道德綁架。一名人妻抱怨，婆婆長年茹素，因此自己在坐月子時也必須跟著吃素，且吃太多就會被嫌棄，導致自己總是餓肚子，雖然婆婆近年對她的態度有比較好，但總是灌輸「別讓孩子吃夠，下一餐才香」的觀念，讓她很無言。

人妻在《毒菇九賤婆媳討論區》表示，一直覺得吃齋念佛的人，應該心地純良，教育的小孩也一樣，因此和先生閃婚，但結婚至今19年，深深覺得自己錯了，做得越多、錯越多，欠婆家的也越多，「心裡滿滿的怨恨，忍了10年我醒了，保持距離，無視或打個招呼而已，其他都不關我的事。」

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人妻回想，生老大坐月子、餵母奶的時候，一餐吃兩碗飯，結果被婆婆嫌吃太多，從此只敢吃一碗飯，加上配合吃素，因為婆婆認為不吃素就是罪大惡極，每天幾乎都沒吃飽，在飢餓中渡過，還要面對婆婆各種臭臉、故意刁難。

人妻透露，婆婆越來越老後，對她的態度改變很多，近日甚至問「妳以前過得很難齁」、「妳餓妳為什麼不和我說」。人妻無奈嘆，不過婆婆日前又跑來跟她說「不要讓孩子吃夠，下一餐才吃得香」，讓她很錯亂，但自己並沒有言聽計從，因為不能餓到孩子。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「控制人家吃，還只能吃一碗，好奇怪的控制慾」、「不是每個有信仰（任何宗教）的人，都有慈善之心」、「不讓媳婦吃飽也就算了，不讓自己孫子吃飽是怎樣」、「信仰和人品不是同一個東西，別太天真混在一起談」。

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