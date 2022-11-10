　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

女子追愛犬狂喊不要。（圖／翻攝秒聞視頻）

▲女子追愛犬狂喊不要。（圖／翻攝秒聞視頻）

圖文／CTWANT

如果遇到有路人狂喊不要，正常人應該都會以為出事了。大陸近日一位女子半夜在下口狂喊不要，驚動了附近的鄰居，以為她遭遇不測，沒想到下樓一看，她只是在叫寵物黃金獵犬趕快回家。

據秒聞視頻報導，該案件發生在大陸廣東，一位女子在半夜鬼叫，從影片中可見，她狂喊，「啊，不要，不要，不要」、「不要，不要，不要，回家」。接著伴隨著一陣哀號，原來女子只是在叫黃金獵犬快回家，而狗跑到機車後躲著，之後牠突然暴衝，女子也跟了上去。最後，女子一路哭喊追著自己的愛犬，她的慘叫聲迴盪整條街道，讓人看了傻眼。

有位男子因為睡覺被吵醒，氣到調監視器一看，才知道發生了這種事。另一名阿伯還下樓查看，可能以為女子的生命遭受威脅。

影片曝光後，網友紛紛留言「這個女的噁心」、「她家人跑了可能都不會這樣慘叫」、「神經病」、「還以為被怎樣了呢」、「見到黃金獵犬，條件反應：不要、不要」、「狗：溜了溜了」、「乾爹跑了，趕緊去追吧」。

看影片請點我。

延伸閱讀
郭靜純曝全家福「弟弟意外過世」：早已練習好孤獨寂寞人生　合體何篤霖爆哭
星談心2／居酒屋打工遇客人酒精中毒　徐韜熬過3年低潮打開心門
機上搭輪椅竟要收費？　澳身障女氣到賭一口氣：用「爬」的下飛機

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光
雙11超殺優惠一次看！　NIKE打6折再7折
退休師被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目
館長大哭7間公司被查稅　親綠粉專：林北去檢舉的
快訊／台南垃圾場猛烈大火！　10消防車+重機具搶救
BLACKPINK門票秒殺！　何妤玟搶票失利：女兒連哭3天
賓士停國道路邊　遊覽車「直接追撞」13傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

第五屆進博會圓滿收官　台灣企業碩果累累

唐伯虎寫下「地獄級難度」上聯！200年後才有人對出　答案超完美

鄭州再有一大學淪陷…「近3萬師生被封」物資用光　絕望求救信曝

陸監控升級！　2025年每位居民擁有「電子健康碼」

陸媒爆河南鄉鎮「每村要求1人去富士康」　進去先隔離3天

老師一旁滑手機！6歲女童「溜滑梯被壓窒息」無人救　肝臟重創亡

解放軍繞台主力轟6-K抵珠海航展　掛未知型號雙錐體神秘飛彈

新疆男集中隔離點病逝　女兒崩潰PO文：爸爸別放過傷害你的人！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

第五屆進博會圓滿收官　台灣企業碩果累累

唐伯虎寫下「地獄級難度」上聯！200年後才有人對出　答案超完美

鄭州再有一大學淪陷…「近3萬師生被封」物資用光　絕望求救信曝

陸監控升級！　2025年每位居民擁有「電子健康碼」

陸媒爆河南鄉鎮「每村要求1人去富士康」　進去先隔離3天

老師一旁滑手機！6歲女童「溜滑梯被壓窒息」無人救　肝臟重創亡

解放軍繞台主力轟6-K抵珠海航展　掛未知型號雙錐體神秘飛彈

新疆男集中隔離點病逝　女兒崩潰PO文：爸爸別放過傷害你的人！

安晨妤跨足健美界　帶團出國比賽「勇奪金牌、銅牌」

吃素不能吃蔥蒜？　泌尿醫證實2原因：修行者不碰

孫協志合體王少偉喊話「都是5566」　留言洩真實心聲網：這才完整

澳職新球季開打　林子偉敲安、陽岱鋼吞3K　

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

增設國3八德大鶯豐德交流道　鄭文燦：採苜蓿葉型預計2028完工

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

雙11超殺優惠一次看！　NIKE打6折再7折、Jennie同款CK內衣買3送1

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

鬼鬼貼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　「AV版人體蜈蚣」全程ENJOY

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

乾隆擁3000後宮最愛是她？百日情書曝

7歲妹每天笑咪咪！送醫竟查出長腦瘤

男喝假酒進ICU！灌入真白酒竟解毒了

老師一旁滑手機！女童溜滑梯被壓窒息無人救身亡

虎豹養一起　豹如小弟「幫虎大哥按摩」

唐伯虎寫1上聯！200年才有人對出

不跪我打死你！ 清潔工跪在私家車前道歉...網友怒搜黑心男女

媽！我的安全帽有蛇 女童戴好掉下來才發現...嚇得頭皮發麻

女子半夜哀號　鄰居衝下樓傻眼了

推嬰兒車逛超市　大魚奮力一跳撲進寶寶懷裡

直-20「側臉殺手」飛行員現身珠海航展 合照露害羞笑容迷暈粉絲

林鄭：希望向台灣人宣傳一國兩制　

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

中職總冠軍戰傳憾事！　女球迷疑不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面