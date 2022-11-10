「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

▲女子追愛犬狂喊不要。（圖／翻攝秒聞視頻）

圖文／CTWANT

如果遇到有路人狂喊不要，正常人應該都會以為出事了。大陸近日一位女子半夜在下口狂喊不要，驚動了附近的鄰居，以為她遭遇不測，沒想到下樓一看，她只是在叫寵物黃金獵犬趕快回家。

據秒聞視頻報導，該案件發生在大陸廣東，一位女子在半夜鬼叫，從影片中可見，她狂喊，「啊，不要，不要，不要」、「不要，不要，不要，回家」。接著伴隨著一陣哀號，原來女子只是在叫黃金獵犬快回家，而狗跑到機車後躲著，之後牠突然暴衝，女子也跟了上去。最後，女子一路哭喊追著自己的愛犬，她的慘叫聲迴盪整條街道，讓人看了傻眼。

有位男子因為睡覺被吵醒，氣到調監視器一看，才知道發生了這種事。另一名阿伯還下樓查看，可能以為女子的生命遭受威脅。

影片曝光後，網友紛紛留言「這個女的噁心」、「她家人跑了可能都不會這樣慘叫」、「神經病」、「還以為被怎樣了呢」、「見到黃金獵犬，條件反應：不要、不要」、「狗：溜了溜了」、「乾爹跑了，趕緊去追吧」。

看影片請點我。

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