金鐘獎近2千件報名「只有1人審核」！李永得：會檢討與增加人力

▲金鐘獎報名近2千件，僅一名專員審查，文化部長李永得坦承該自我檢討。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第57屆金鐘獎主題歌曲獎先前爆出得獎爭議，立委萬美玲今（10）日在立法院提到，此事件對於創作者傷害也很大；而這屆報名金鐘有近2千件，卻只有1位專員審核，「當專員鐵打的嗎？」文化部長李永得回應，身為部長確實也該檢討，未來會增加人力。

今年金鐘獎主題歌曲獎原為電視劇《良辰吉時》主題曲《I Promise》得獎，但後來被爆出此歌曲是「大甲媽祖遶境主題曲」改版，不符合「全新創作」的規定，經評審小組專業比對歌曲音檔後，決議取消得獎資格；改為俗女養成記2的插曲《蚵仔麵線》得獎。

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而消息公布後，《I Promise》創作者之一許常德也在臉書大吐苦水，認為很多人會是以為作詞者和作曲者去報名，因此背負了貪心的標籤，甚至感覺到對文化人的冷漠與沒有文化。

▲萬美玲批金鐘獎規模盛大，報名審查專員只有一人並不合理。（圖／記者林育綾攝）

今立法院召開教育及文化委員會，萬美玲提到，這個事件對創作者的傷害也很大，為何當初在報名審查時，沒有按照SOP？李永得表示，確實影視局在流程上有疏失，應該檢討；而這屆報名有1900多件，但審查專員只有1人，未來也會增加人力。

萬美玲表示，這麼盛大的獎項，1900多件報名卻只有1位專員審查，當專員鐵打嗎？這位專員一定壓力也很大，也想把事情做好，但也不能把事情推給一個專員處理，更不能把這事件推給這位專員一個人負責。

李永得表示，目前也在釐清責任，確實歸咎於一個同仁絕對不公平，身為部長也有責任，也要自我檢討，承諾2周內提出檢討報告。

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