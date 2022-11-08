保障藝文工作者！文化部訂「文化藝術工作者契約範本」多達48種

▲保障藝文工作者勞動權益，文化部研訂「文化藝術工作者契約範本」。（圖／北藝中心提供）
記者林育綾／台北報導
藝文工作者多為「自由工作者」，經常面臨勞動契約不明、工時過長等問題而受到關注！為了保障藝文工作者勞動權益，文化部委託專業協會組織，研訂「文化藝術工作者契約範本」，包括6大類型行業、共48種契約範本，公告於官網便民服務專區，提供各界查詢使用。
文化部指出，文化藝術工作者大多屬於承攬或委任關係的自由工作者，為了使文化藝術工作者透過正式契約保障權益，文化部依據《文化藝術獎助及促進條例》第12條規定，在今年3月21日發布《文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則》。
為了更具體規範契約事項，文化部與各專業協會合作，針對不同藝文工作內容與產業類別，研訂契約範本，包括「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化資產」、「影視製作技術」、「影視編劇」、「流行音樂」等6類48種契約範本。
文化部也將規劃以各主管產業類別為對象，辦理說明會或座談會加強宣導，協助文化藝術工作者深入了解契約內容及意旨，在契約自由及資訊對等的前提下締結契約。相關資訊可至文化部官網「便民服務－文化藝術工作者契約範本專區」查詢，鼓勵各界使用。
▲文化部在官網成立「文化藝術工作者契約範本專區」。（圖／文化部）
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