遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

▲台北一女子遭身障者坐輪椅輾過腳趾，怒提告求償醫藥費等費用，雖然獲賠，但法官認為她要自負7成責任。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一醫院邱姓女員工乘坐輪椅，出電梯時不小心輾過蔣姓病患家屬的腳趾，蔣女事後提告，指控邱女事後不賠償她復健醫藥費，要向她求償醫藥費、交通費和精神撫慰金1萬元，共2萬6380元。士林地院審理，認為蔣女受有1萬7780元損失；但法官審酌，蔣女走出電梯時，也未注意周遭情況，而坐輪椅的邱女視野較為不便，只需負3成責任，經減免7成後，判邱女應賠償5334元，全案還可上訴。

判決指出，蔣女到台北某醫院探訪住院家人時，乘坐電梯正要步出電梯門，遭也要出電梯門、乘坐電動輪椅的邱姓女員工不小心輾過右腳趾，造成她小拇指挫傷，邱女於是支付蔣女當日的急診費用，並主動向蔣女要LINE帳號以便連絡。

蔣女指控，事後她想請邱女支付後續復健費用，邱女卻疑似封鎖她的LINE，她打電話給邱女請她賠償，掛斷電話後，邱女卻傳簡訊否認她有賠償責任，她報警後，邱女也向檢方表示「感覺上沒壓到，就必定是沒壓到」，被檢方判斷過失傷害不起訴，她只好再提告向邱女求償醫療費10520元、交通費用5860元，及精神慰撫金10000元，共計26380元。

邱女在審理時表示，蔣女沒有遵守電梯「先進後出、後進先出」的習慣，辯稱沒看到她而快步竄出電梯，合理懷疑她是自己踢到而絆倒，並非遭輾傷，她乘坐輪椅20年以上，已盡最大努力注意四周狀況。

法院檢視監視器，認為蔣女在步出電梯時有遭撞的痛苦表情，確實遭邱女的輪椅輾過，要求醫療、交通費用合理，精神撫慰金則減為3千元，共受有17780元損害。不過因為蔣女進入電梯時忙於使用手機，走出電梯時也未注意邱女正乘輪椅緩慢移動出門口，仍步出電梯，未注意周遭情況也有責任，審酌身心障礙人士在駕駛輪椅時，視野較為不便等情狀，只需付3成責任，判邱女須賠償5334元，全案還可上訴。