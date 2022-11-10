注音符號變潮服！「Supreme聯名MLB新品」台網友看傻：到底在寫啥

實習記者林郁婷／綜合報導

知名潮流品牌Supreme日前宣布和美國職棒大聯盟（MLB）推出秋冬聯名服飾，不過宣傳圖一曝光，立刻引發外界熱議，因為他們將中文的「注音符號」直接寫在衣服、褲子和帽子上，明明是台灣網友從小看到大的「注音符號」，但卻霧煞煞完全不明白涵義。

Supreme在7、8日在官方IG發佈與MLB的聯名商品，只見衣服上除了有球隊LOGO外，下方還寫著中文「最高」二字，這已經讓大家很無法理解，另一篇貼文的照片更是讓人摸不著頭緒，每件衣服後背上寫著大大的「ㄨㄞ」、「ㄆㄧ」、「ㄒㄧ」、「ㄐㄩ」、「ㄅㄧ」、「ㄉㄧ」和「ㄣ」。

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▲衣服上寫著注音符號。（圖／翻攝自IG／supremenewyork）

有網友推測，「最高」的意思應該是取自Supreme在Google翻譯後的中文，而那些注音符號拼字則是分別對應球隊名的某個字母，「ㄨㄞ」對應紐約洋基隊（New York "Y"ankees），「ㄆㄧ」是匹茲堡海盜隊（Pittsburgh "P"irates），「ㄒㄧ」是芝加哥白襪隊（"C"hicago White Sox），「ㄐㄩ」是舊金山巨人隊（San Francisco "G"iants），「ㄅㄧ」是亞特蘭大勇士隊（Atlanta "B"raves），「ㄉㄧ」是洛杉磯道奇隊（Los Angeles "D"odgers），「ㄣ」則是紐約大都會隊（New York "M"ets）。

一連串令人迷惑的設計，讓台灣網友熱議，有人猜測「會不會是跟日文搞混」，就連作家王宏恩也在臉書表示，「看不懂就算了，看得懂的真的覺得念起來不太ok啊，想不到注音文也有變成潮服的一天，大概就像日本人看到日文到處亂印在服裝上的感受一樣...」