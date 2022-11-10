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大陸 大陸焦點 特派現場

與台灣斷交4年後　薩爾瓦多將展開與中國自貿協定談判

▲中國大陸與薩爾瓦多建交,王毅。（圖／路透社）

▲薩爾瓦多2018年與中國大陸建交。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部官網10日刊登一則「答記者問」，提及中美洲國家薩爾瓦多已經廢除與台灣當局的「自貿協定」，並強調大陸與薩爾瓦多建交以來，兩方高效推動經貿各領域合作，取得豐碩成果，願儘早啟動雙邊自貿協定談判相關進程。

大陸商務部表示，自中國與薩爾瓦多建交以來，雙方按照兩國元首達成的重要共識，高效推動經貿各領域合作走深走實並取得豐碩成果，「近年來，雙邊貿易大幅增長，這充分體現了雙邊經貿合作的韌性和發展空間。」

大陸商務部強調，在此基礎上，為進一步深挖雙邊經貿合作潛力，提升合作水平，中國與薩爾瓦多願儘早啟動雙邊自貿協定談判相關進程，並為盡快完成該進程而共同努力。

同時，根據《路透社》10日報導，薩爾瓦多已經展開與中國的自貿協定談判。

▼薩爾瓦多現任副總統烏佑亞（左）、總統布格磊（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼薩爾瓦多新任副總統烏佑亞（Felix Ulloa）、總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，根據《彭博》報導，薩爾瓦多副總統烏佑亞（Félix Ulloa）近日透露，中國大陸已經向薩爾瓦多政府提議，願意買下薩爾瓦多所有外債。

不過，烏佑亞也強調，薩爾瓦多會謹慎行事，不會就這樣賣給第一個投標人，還需要看看條件。

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