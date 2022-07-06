　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

▲▼薩爾瓦多女性為墮胎權抗爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲墮胎除罪化公民組織（ACDATEE）負責人埃雷拉（左一）爭取女性權益。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

薩爾瓦多女子萊斯莉（Lesly Ramírez）懷胎5個月時，突然感覺內急，在自家廁所內意外產女。她流產後，竟被檢方指控「持刀往親生女兒脖子砍殺6下」，才會導致新生兒死亡，上周被法院裁定嚴重謀殺罪名成立，判處50年有期徒刑。

BBC等外媒引述「墮胎除罪化公民組織」（ACDATEE）說法報導，萊斯莉來自貧困的農村家庭，並且生活在一個沒有水電的房子裡。2020年6月17日晚間，她上廁所時感覺「有東西從體內排出」，但由於天色太暗，根本看不清楚是什麼。事後，她被送往醫院治療，卻在鄰居報警後，被上銬拘留。

薩爾瓦多當局宣稱，法官根據檢方證據及法醫鑑定結果做出裁定，而驗屍報告指出，女嬰已經37-40周大，死於「刀器在喉部造成的挫傷及割傷」。

▲▼薩爾瓦多女性為墮胎權抗爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多女性走上街頭，要求釋放因墮胎而被關押的女性。（圖／達志影像／美聯社）

不過，「墮胎除罪化公民組織」計畫上訴，他們在聲明中寫道，「針對萊斯莉的法律程序充滿違法及偏見」，法官不採納辯方醫學專家意見，導致被告曾遭性別暴力的事實未獲重視。負責人埃雷拉（Morena Herrera）表示，「這不是檢方第一次編造故事，只是為了把女性定罪」，該國至少還有9名女性因類似遭遇而被起訴或關押。

薩爾瓦多是全球反墮胎法最嚴格的國家之一，法律禁止以任何形式終止孕期，即使女性遭到性侵、身為亂倫受害者，或者懷孕已對母親構成生命威脅，幾乎無一例外。

ET快訊
元元被海浪狂打「超小泳衣整件掉下來」！　大尺度畫面看光
掰了5張台積電！305萬頭期款「All in力積電」　1年後
快訊／台股跌破萬四！急殺350點　台積電最低到435元
快訊／黃嘉千首發聲明！認了離婚「這個決定很艱難」
快訊／湖口鄉長癌逝！　今午家中離世
25歲女網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！　抖音留最後身影
黃嘉千「1年內鬧翻夏克立」！去年還在放閃　曾飛加拿大救婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅直播「給蛇咬」眼睛上吊毒發慘死　生前託付粉絲1件事

為荷包低頭！南韓泡菜「從中國進口」5月破紀錄　沾腳癬吃也沒差

他每天狂吞20顆維生素D！超標80倍釀腎損傷　又拉又吐以為罹癌

美槍擊7死！2歲童「躲爸屍體下」獨自活命　天真問：爸媽何時回來

伊萊克特拉野火狂撲加州！火勢一夜延燒3百萬坪「比信義區還大」

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

「這國」宣告破產！沒錢買油、買糧食　急向俄羅斯求援

11歲男童離奇被國慶煙火爆頭　媽媽雙手捧著他「頭骨大腦」崩潰

中俄艦艇沖繩外海現蹤　日本機艦警戒監視

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

網紅直播「給蛇咬」眼睛上吊毒發慘死　生前託付粉絲1件事

為荷包低頭！南韓泡菜「從中國進口」5月破紀錄　沾腳癬吃也沒差

他每天狂吞20顆維生素D！超標80倍釀腎損傷　又拉又吐以為罹癌

美槍擊7死！2歲童「躲爸屍體下」獨自活命　天真問：爸媽何時回來

伊萊克特拉野火狂撲加州！火勢一夜延燒3百萬坪「比信義區還大」

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

「這國」宣告破產！沒錢買油、買糧食　急向俄羅斯求援

11歲男童離奇被國慶煙火爆頭　媽媽雙手捧著他「頭骨大腦」崩潰

中俄艦艇沖繩外海現蹤　日本機艦警戒監視

台股萬四失守！殺363點收最低13985　台積電下跌10.5元、收435.5元

明天小暑！命理師警告7禁忌別犯 「這3生肖」當心健康亮紅燈

統一獅新洋投鎖定韓職三振王　蘇泰安：有機會簽下

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

前統一洋砲羅薩找到工作了！加盟墨西哥聯盟

桃園就服處推「 職場叢林大進擊」桌遊　新鮮人體驗職場情境

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

LIVE／莫德納幼兒劑型疫苗施打規畫　指揮中心最新說明

百鬼漫遊！台南殭屍展加碼活動來了　鬼月這3天邀民眾午夜Cosplay

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

「這國」宣告破產　急向俄羅斯求援

即／美股開盤25分鐘道瓊「大跌600點」

她索吻草泥馬被噴滿臉　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點

85歲老醫師謊報年齡　檢查「拿錯針」害死3寶媽

俄羅斯原油一趟到中國賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

烏估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」

越戰燒夷彈女孩助救烏克蘭難民　包機236人抵加拿大

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」也被拒

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克　首強制沒收2外國貨輪

北約開始瑞典、芬蘭批准程序

更多熱門

相關新聞

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

台北市某實驗小學的小五男童小勇（化名），因多次遺失物品領回時不願寫事件經過單，遭師長處罰「波比跳」90下；又與班上同學打鬧，撞痛另名女同學，小勇不願道歉遭罰「波比跳」150下。家屬起訴要求國賠，高院二審判准國賠16萬5千元確定。

女檢私下罵「白目」　罰10月俸上訴遭駁

女檢私下罵「白目」　罰10月俸上訴遭駁

小三判賠7旬元配50萬　但獲和解金200萬

小三判賠7旬元配50萬　但獲和解金200萬

對美推翻墮胎權噤聲　盟友應提諫言

對美推翻墮胎權噤聲　盟友應提諫言

涉台版華爾街之狼吸金　科技老董判刑定讞

涉台版華爾街之狼吸金　科技老董判刑定讞

關鍵字：

薩爾瓦多流產墮胎人權女權婦權生育權

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面