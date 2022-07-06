意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

▲墮胎除罪化公民組織（ACDATEE）負責人埃雷拉（左一）爭取女性權益。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

薩爾瓦多女子萊斯莉（Lesly Ramírez）懷胎5個月時，突然感覺內急，在自家廁所內意外產女。她流產後，竟被檢方指控「持刀往親生女兒脖子砍殺6下」，才會導致新生兒死亡，上周被法院裁定嚴重謀殺罪名成立，判處50年有期徒刑。

BBC等外媒引述「墮胎除罪化公民組織」（ACDATEE）說法報導，萊斯莉來自貧困的農村家庭，並且生活在一個沒有水電的房子裡。2020年6月17日晚間，她上廁所時感覺「有東西從體內排出」，但由於天色太暗，根本看不清楚是什麼。事後，她被送往醫院治療，卻在鄰居報警後，被上銬拘留。

薩爾瓦多當局宣稱，法官根據檢方證據及法醫鑑定結果做出裁定，而驗屍報告指出，女嬰已經37-40周大，死於「刀器在喉部造成的挫傷及割傷」。

▲薩爾瓦多女性走上街頭，要求釋放因墮胎而被關押的女性。（圖／達志影像／美聯社）

不過，「墮胎除罪化公民組織」計畫上訴，他們在聲明中寫道，「針對萊斯莉的法律程序充滿違法及偏見」，法官不採納辯方醫學專家意見，導致被告曾遭性別暴力的事實未獲重視。負責人埃雷拉（Morena Herrera）表示，「這不是檢方第一次編造故事，只是為了把女性定罪」，該國至少還有9名女性因類似遭遇而被起訴或關押。

薩爾瓦多是全球反墮胎法最嚴格的國家之一，法律禁止以任何形式終止孕期，即使女性遭到性侵、身為亂倫受害者，或者懷孕已對母親構成生命威脅，幾乎無一例外。