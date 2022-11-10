抓到「野生房東阿姨」！阿翰撞衫路邊阿嬤　衣服價錢曝光驚呆萬人

▲阿翰模仿的「房東阿姨」很受歡迎。（圖／翻攝自阿翰po影片YouTube）

記者朱祖儀／綜合報導

知名YouTuber阿翰以傳神的模仿功力聞名，創造了許多經典角色，包括算命阿姨廖麗芳、房東阿姨、阮月嬌、凜月等。其中房東阿姨每每登場都穿著亮眼上衣，深植在不少觀眾腦海中，近日有網友出門就捕捉到「野生房東阿姨」。文章曝光後吸引超過1萬人按讚，不少網友笑說「聯名款嗎？」

阿翰扮演的「房東阿姨」每每登場，上半身都穿著一件中間橘、黃、藍色格子相間，旁邊搭配藏青色布料的上衣，看起來充滿鄉土味。影片中阿翰還會搭配斜肩包包和特殊造型，不斷吹捧自家房子、閒聊，精湛的搞笑模仿讓不少網友都笑翻。

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近日一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，看到有幾名騎士在待轉區內等待，其中一名阿嬤看起來特別顯眼，原來對方穿的就是阿翰在影片中模仿房東阿姨的上衣，雖然包包色系不同，但同樣也是斜背包，相似度百分百，難怪原PO看到後會忍不住拍照，笑說「房東阿姨也要載孫子上課了」。

▲有網友捕捉到「野生房東阿姨」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不少人看到後紛紛表示，「這件衣服會不會太紅而全台缺貨」、「房東阿姨聯名同款」、「代表阿翰真的成功抓到阿姨精髓，太厲害了」、「房東太太帶孫子去算命啦～以後要當總統」、「哈哈哈被戳中笑點，房東阿姨的衣服肯定會大賣」，還有不少人模仿房東阿姨的口吻，「我這個房子吼，很好餒～你看這個瓷磚亮晶晶的」、「偶騎機車很多年了餒！那個警察把我抓」。

▲阿翰9日剛好更新房東阿姨系列。（圖／翻攝自阿翰po影片YouTube）

碰巧的是，阿翰9日上傳最新影片，剛好就是房東阿姨系列，影片內容是帶女兒去買吃喜酒的衣服，因此也有許多網友笑說「才剛好看那篇房東阿姨帶女兒買衣服，衣服一模一樣，害我大笑」、「外孫原來這麼大了」、「可能要吃喜酒，帶孫子去買衣服」、「剛好今天房東阿姨帶女兒去買衣服」、「阿姨你載孫子去喝喜酒嗎」。

事實上，先前也有網友在路邊看到一間服裝店販售房東阿姨的服裝，上面的牌子寫著「優蕾絲、降價、580元」。當時吸引上萬人點讚，不少網友笑說「這件竟然要580！還是降價的！太有錢了」、「這件真的爆款」、「這個款式580也太貴，我一直以為是市場隨便買的百元裝」、「穿這件就可以當房東阿姨，我也買來穿，看可不可以當房東阿姨」、「這衣服是阿嬤間的潮牌啦」。

▼房東阿姨的衣服要580元。（圖／翻攝自路上觀察學院）