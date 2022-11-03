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國民神衣「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它：耐穿屌打

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO想買羽絨外套，猶豫要台灣還是去日本買。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去有網友討論，為何NET能屹立不搖，關鍵原因就是便宜、做善事形象好。不過有網友把UNIQLO與NET做比較，原PO表示比較兩家羽絨外套，發現價格差不多，若不論品牌形象的話，「用料品質誰比較頂？」文章曝光後，網友則回應，「論公益那一定NET，論版型材質不如多幾百買UQ！」

一名網友在PTT以「NET跟UNIQLO的衣服品質誰比較好」為標題發文，他表示，UNIQLO在日本算平價等級，「只是過個海水，在台灣就升級惹」；而國民服飾NET以每年做公益而獲得好形象，「封館給清寒家庭小朋友慢慢挑，也很不錯！」

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原PO也透露，之後想去日本旅遊，「想說要先在台灣買輕羽絨，還是去日本再買？今天去NET看，好像兩者價錢差不多啦。」對此，原PO好奇拋問，若不論品牌形象，「純粹討論NET與UNIQLO的用料品質誰比較頂？」

▲▼服飾品牌NET。（圖／翻攝自Facebook／NET）

▲NET款式多，價格CP值高，至於是否耐穿見仁見智。（圖／翻攝自Facebook／NET）

文章曝光後，網友評價兩極化，一派認為UNIQLO版型與材質比較優，「UNIQLO的supima棉真的很棒」、「單以品質UQ比較好」、「論公益那一定NET，論版型材質不如多幾百買UQ」、「UNIQLO>NET，前者的問題是在售價」、「材質不一定，但版型U勝過N」、「羽絨衣當地買，溫帶國家羽絨衣好多了」、「UNIQLO必須說材質真的蠻耐的」。

而另一派網友表示，NET優勢是便宜與公益形象，「NET是佛心企業」、「UQ比較好，但NET適合買來搭配，反正便宜，穿個幾次荷葉邊丟了也不心疼」、「我老公前幾年一直都穿UNIQLO長褲，但經常抱怨彈性很差不舒服。後來附近開NET，想說去逛逛，結果當場買了三件褲子，說比UQ好穿太多。另外還發現NET的童裝CP值也是屌打UQ，女裝的話，，兩家都不是我風格，不予置評」、「NET之前用料不錯，我買過薄毛衣超級暖」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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