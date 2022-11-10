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大陸 大陸焦點 特派現場

規模更甚富士康！鄭州再爆「3萬多大學生大逃亡」集體突圍影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州疫情嚴峻，10日新增病例再度破千。繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，當地的黃河科技學院也傳出疫情失控，8日出現大批學生離校潮，許多人拖著行李箱，突破校方攔阻，集體衝離校園欲返鄉。陸媒引述稱，「3萬多人的集體逃離」，規模更甚富士康。

中原頭條引述自媒體「李琪談資訊」報導，大陸最大的民辦學校-河南的黃河科技學院，三大校區之一的南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常」，爆發全區3萬餘名學生集體離校。網傳圖片顯示，一時間學校周邊路上人頭攢動，出租車和接學生的私家車幾乎把街道占滿。

報導稱，黃河科技學院南校區8日下午學生突然離校，到了中午11點，有一半學生已經離校了，學校又開始攔著不讓學生離開。到了下午很多學生集體衝出學校門崗。

報導引述學生說法稱，「前段時間寢室已經封閉了，但是學校不發飯，開飯也不通知，需要學生自己去買。」學生憂心群體交叉感染，「按照目前的情況，如果發展下去，很容易發生富士康一樣的情況。」

報導指出，8日有消息稱學校放假，很多學生緊急整好行李，準備返鄉。剛開始的時候，學校允許學生離校，但需要提交資料，學校進行審核。很多學生沒來得及申報，但被大群同學離校的氣氛感染，都準備集體離校。學生集體湧向了沒人看守的東門，多到連學校保全攔不住。

▲▼鄭州再爆離校潮 三萬多人逃離「規模更甚富士康」。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州再爆3萬多人逃離「規模更甚富士康」。（圖／翻攝自微博）

不過，報導也稱，到了鄭州火車站，這些黃科大的學生全部被扣留，即便是有抗原證明（快篩）也不行。但仍有部分家住鄭州的同學，已經打車和乘坐私家車等方式返家。

報導強調，3萬多人的集體逃離，其中還有很多密接和次密接的學生，這樣的群體事件一旦發生，那對鄭州目前的防疫局面可謂是雪上加霜。黃科學院所在的二七區，距今解封不到一周。

離校潮引發關注後，河南教育廳回應，已勸返。同時，河南省內多地發布通知，要求排查該校返回學生，以減少外溢感染風險。

此前網傳鄭州計劃讓大學在校學生提前放假，以緩解目前的疫情壓力，但在輿論壓力下，鄭州教育局3日回應這個傳言是謠言。

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