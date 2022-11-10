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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭「無良公關」是民進黨員　徐巧芯：請民進黨一起協助辦案

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「無良公關公司」9日PO出一則貼文，被國民黨台北市議員徐巧芯等人發現造假，赴警局提告當事人及分享貼文的人。徐巧芯今（10日）上午指出，其中一名分享的粉專「無良公關」是民進黨員，所以她已經把資料交給警方列為證據，請民進黨一起協助辦案；另外，她也呼籲曾跟「無良」直播的立委林靜儀，也應該協助辦案。

針對「無良公關公司」的貼文，國民黨立法院黨團10日召開「蔡英文：嚴防假消息！ 別說笑了 就是綠營在縱容」記者會，立委李德維、洪孟楷、林奕華及徐巧芯出席。

徐巧芯指出，她昨晚到松山分局報案，提告無良公關公司、「無良公關」、「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」等四個臉書粉絲業或KOL。徐說，這四位都是警方絕對能找到人的；除此之外，她也掌握20至30位一起造謠抹黑的人，待她整理好資料後，會提交到地檢署，除提告意圖使人不當選而散布謠言罪、偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪、加重誹謗罪等五項罪名外，等找到人後會附帶民事。

徐巧芯說，綠營側翼抹黑三部曲，先是PO出造假、偽造文件，引起很多人轉貼，很多人看了之後開始謾罵、帶風向；等被她抓到造假並要報案，就貼出一個假帳號聲稱是資料來源，而直到她真的要報案，才又講說是為了台灣好，只是問要不要澄清，但道歉有用的話，要警察幹嘛。

「民進黨知道這件事情嗎？陳時中競選辦公室知道這件事情嗎？」徐巧芯指出，「無良公關公司跟這個『無良』曾經跟林靜儀，我們的立法委員一起開直播」，她已經告知警方這件事事實，如過未來警方要找人，應該找林靜儀協助辦案，「他們肯定是相互是認識的」，所以沒有找不到人的問題。

徐巧芯再指，這兩位「無良」，其中一位曾在自己臉書上分享過自己是民進黨員，包括黨證字號都非常清楚，所以她已經全都提給警方列為證據，請民進黨一起協助辦案。

▼徐巧芯揭「無良公關」是領民進黨證的民進黨員。（圖／國民黨團提供）

▼徐巧芯揭「無良公關」是領民進黨證的民進黨員。（圖／國民黨團提供）

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徐巧芯國民黨無良公關

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