人夫代墊訂金幫同事求婚　失敗遭賴帳「你們弄太爛害的」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫聲稱，上周六（5日）幫同事求婚，結果女方在大庭廣眾之下臭臉拒絕，留下他們尷尬地收拾場地、向餐廳聯絡道歉，沒想到隔天同事彷彿什麼事情都沒有發生一樣，照常來上班，並反過來賴帳，甚至怪罪是他們將求婚現場弄得太爛，才會害他被拒絕。

▲原PO幫同事規劃求婚，卻反遭賴帳。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，上周六幫同事求婚，結果女方在大庭廣眾之下拒絕，並臭臉離開，留下他們一群人呆站在現場，同事也傷心得把花束甩到地上，然後跑離現場，他們只能尷尬地幫忙收拾場地、向餐廳聯絡道歉。

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然而，原PO說，隔天同事彷彿什麼事情都沒有發生一樣，照常來上班，一直到下午大家提出費用問題，他才開口說話，並反過來怪罪是他們把求婚現場弄得太爛，害他失敗，怎麼好意思開口要錢，言下之意就是他不想給錢。

原PO無奈表示，當初場地布置和要用什麼氣球都有跟同事討論，樂隊和舞者也是同事要求聯絡的，就連餐廳也是他找的，「訂金部分，我們體諒他買完鑽戒身上沒錢，所以答應先幫忙墊，結果現在給我們來這招，感情基礎沒打穩就求婚是誰的錯？怪我們？是我們慫恿你求婚的嗎？」

文章公開後，網友們紛紛留言表示同事的行為太誇張，「這個性不好，跟著他怎麼會幸福呢」、「看來那個女生看透他了」、「你好衰」、「這種思維難怪會失敗，千錯萬錯都是別人的錯，他都不會錯」、「難怪會求婚失敗，女生聰明」。

原PO也在留言區補充道，同事在公司很好相處，當初說想要求婚，大家也勸過，因為他們才交往半年，只是同事很堅持，大家也只能全力幫忙，連續一個多月的假日都在協助規劃、討論流程，連自己的老婆都快忍不住發飆，沒想到最後求婚失敗，大家不僅被賴帳，還反遭怪罪，「他一毛錢都不出是想逼死我們這些同事嗎？」