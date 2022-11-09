女兒除夕拒回娘家！單親媽心碎「嫁人就變了」...網見1行為搖頭

▲單親媽心碎認為，女兒有了新的家人就拋棄她。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

養育一個孩子到大，付出的心血難以估計，單親家庭更是比一般父母辛苦數倍。一名女網友透露，自己獨自帶女兒生活25年，「就算沒有爸爸，但我和娘家父母也給她滿滿的愛」，去年送孩子出嫁時，雖然心中充滿不捨，還是替她感到開心，誰知女兒嫁人後鮮少回家，過年也不願意回來圍爐，「叫我心裡怎麼能不恨？」

原PO在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「我知道孩子長大了就會飛走，但我不知道會飛到不想回來。單親帶著一個女兒生活了25年，就算沒有爸爸，但我和娘家父母也給她滿滿的愛，雖然可能因為工作而有時疏忽了她，家裡經濟也沒能滿足她想要的，但她一直都是懂事又體貼的孩子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友提到，「去年送她出嫁，雖然心裡很不捨，但也開心她有個好歸宿，她也承諾會時常回來看我，可是在我問她過年會回來陪我圍爐時，她拒絕了，她說公婆待她很好也很疼她，所以她要在婆家過年，初二才回來。我父母幾年前都過世了，大哥也因為工作不在國內，我早就是個沒有娘家的女人，今年還因為唯一的女兒出嫁而變成孤獨老人」

單親媽無奈表示，「雖然親家打來要我過去一起圍爐，但在我心中，她們就是搶走我女兒的人，我怎麼可能給她們好臉色？女兒卻因此打來跟我大吵，她從小就很乖很貼心，沒想到居然嫁人後就變了，我傷心到今天完全沒辦法上班，我的青春時光全都奉獻在這個女兒身上，但現在她有了新的家人就拋棄我，叫我心裡怎麼能不恨？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「你的心態有問題，這樣下去你女兒會直接跟你斷了聯絡，不信就試試看！情緒勒索真的很糟糕」、「我覺得親家打給妳一起圍爐是很棒的，是妳的心想太多了」、「角色對換一下，妳的媳婦過年就回娘家過年，妳應該也不會給她好臉色。 孩子大了，該放手就放手，妳得到的會更多」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 父母再婚「兄情不自禁吻了妹」 他日久生情娶回繼妹親上加親

▸ 人妻偷吃已婚男同事…不倫10年想上位「希望他離婚」 網揭殘酷現實

▸ 夫妻買房談價中…婆婆「夢鋼筋穿喉」阻止 4年後別間貴300萬