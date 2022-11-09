女富婆離奇墜海亡！和男友「郵輪慶生」竟斷魂　保險箱全被掏空

▲土耳其女富豪艾塔克（Dilek Ertek）離奇墜海身亡。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

土耳其女富豪艾塔克（Dilek Ertek）是精品珠寶蒂芬妮（Tiffany & Co.）在該國的總經銷商，她與男友參加郵輪之旅，準備好好慶祝自己的生日，未料卻在途中離奇墜海，至今仍未尋獲遺體，而船艙保險箱內的珠寶也不翼而飛。

綜合外媒報導，艾塔克和男友10月24日在玻里尼西亞登上挪威精神號（Norwegian Spirit），預計11月5日在波拉波拉島（Bora Bora）慶生，最後前往檀香山。但據監視器畫面，10月26日凌晨3時左右，艾塔克卻離奇墜入大溪地附近海域。

此消息一出，調查人員及專家紛紛指出，艾塔克身高僅約155公分，應該無法輕易翻越船艙陽台90公分的欄杆。船長坎恩（Mustafa Can）受訪時直言，「要從這類型客輪及郵輪摔下來是很困難的。」

▲挪威精神號目前尚未回應。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian Spirit - Cruise Ship Reviews）



更令人疑惑的是，艾塔克的男友直至事發20小時後才通報失蹤，這位74歲瑞士公民在郵輪停靠後接受警方偵訊，但由於缺乏證據，已經獲釋並返回母國。儘管郵輪緊急返回打撈，但根本來不及，加上南太平洋面積遼闊，搜救活動已經暫停。

土耳其《沙巴日報》（Daily Sabah）引述官員說法報導，假設這對情侶待在同船艙內，未通報失蹤實在太可疑，因為郵輪上日常和娛樂活動都很密集，人與人之間的互動也非常頻繁。

艾塔克是土耳其知名企業家，她畢業於米馬爾斯南大學（Mimar Sinan University）建築系，之後前往紐約美國寶石學院（Gemological Institute of America）研讀珠寶知識，1995年在伊斯坦堡開了土耳其第一間蒂芬妮，並且擔任該品牌在土耳其的總經銷商逾20年。