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社會 社會焦點 保障人權

保時捷違停嗆警「有種開槍！」　蘆洲無照屁孩討拍...芭比Q了

記者戴上容／新北報導

無照的22歲王姓男子昨3日下午4時許，駕車違停在蘆洲民義街上，警方上前要求熄火並離車禁駛，未料，王男惱怒嗆警：「警察可以這樣喔？有種你就開槍」；蘆洲警方見男子情緒激動，立即調動支援警力到場，王男最後才願意接受盤查，警方後續將對王男依法開罰6000元以上12000元以下罰緩。

臉書粉專「黑色豪門企業」昨日PO出影片和無照男駕駛（或同行者）的說法，該男提到，他們被警方要求靠邊停時都很配合，只是不懂為何一定要下車，「一過來就拔槍，拿甩棍一直弄我們車門，無緣無故被警察兇，我們也沒有違法（？）我們不是現行犯為什麼警察可以這樣呢」。

影片中可見，三名警察在車外吼說「下車」、「叫你下車聽不懂是不是」、「你夾我的手，你要我辦你妨害公務是不是」，而該男則無奈回「我不是現行犯」，拒絕下車，畫面曝光後，引起網友熱議。

▲▼ 王男無照駕駛遇警盤查拒不熄火還嗆警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 王男無照駕駛遇警盤查拒不熄火還嗆警 。（圖／警方提供）

不少人認為該男說法不攻自破，「都說自己無照駕駛了還不下車在等開單？然後呢？開完單再讓你開車走嗎」、「這是什麼邏輯呀？還說乖乖配合，是配合什麼怎麼看不出來」、「原來無照駕駛已經不算違法了（筆記」、「現在人的邏輯都好奇怪，無照還敢說的那麼大聲」、「無照又違停叫沒違法？難道要殺人才算違法嗎」。

蘆洲警方表示，警方在民義路上見王男違停且為無照駕駛，立刻要求王男熄火離開車輛，但王男情緒激動不願配合，為避免男子強行駕車危及其他用路人的安全，警方立即調動支援警力到場，王男事後見優勢警力，才願意配合盤查。

▲▼ 王男無照駕駛遇警盤查拒不熄火還嗆警 。（圖／記者戴上容翻攝）

由於王男無照駕駛車輛事實明確，有危害他人安全之虞，警方將依道路交通管理處罰條例第21條1項1款無照駕駛告發，罰新台幣6000元以上12000元以下之罰緩，並依法強勢要求男子離開車輛不得駕駛，以維公眾安全。

▲▼ 王男無照駕駛遇警盤查拒不熄火還嗆警 。（圖／記者戴上容翻攝）

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