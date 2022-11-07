淡水毒蟲愛露營！深夜雨中帳篷內爽升天　「地點太奇怪」慘了

▲淡水毒蟲愛露營，竟然在民宅外搭起帳篷吸毒 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

露營正夯，淡水警分局員警3日巡邏時，前於下圭柔山某住宅前廣場發現一頂銀色露營帳篷，由於帳棚相當突兀，員警好奇上前查看，赫然在帳棚內發現3支注射用針筒及一級毒品海洛英殘渣袋，2名男子相互推諉不是自己所有，經查2男子是43歲的林男及41歲的陳男分別是轄區列管的毒品人口，經毒品篩檢呈陽性反應，全案警詢後依違反毒品危害防制條例函送法辦。

淡水警分局興仁、賢孝及後厝派出所等4名員警本月3日凌晨1時許，巡邏經過下圭柔山某民宅前，發現戶外空地上有一頂帳篷，相當突兀！裡頭透著燈光與喧嘩聲，員警於是上前關心，帳篷內的2名男子聽到外面有警察，突然一陣靜默，又頻頻藉故拖延走出帳篷。

眼尖員警，發現2名男子是43歲的林男及41歲的陳男，2人都是轄區列管的毒品人口直覺不尋常，面對盤查2人顧左右而言他，藉此轉移警方注意力，但眼尖員警發現帳棚內桌上、地上散落針筒及疑似毒品殘渣袋。

警員：「我看到針筒了！」林男：「針筒不是我的啦！」陳男：「阿sir，我是來找他喝酒的！」林、陳2人彼此推託，矢口否認吸毒，警方現場查扣注射針筒3隻及毒品殘渣袋4只，經初步篩檢殘渣袋及注射針筒呈現毒品陽性反應，全案警詢後依法函送士林地檢署偵辦。

據了解，陳男因涉犯詐欺罪遭臺北、士林、新北及臺中地檢署發布通緝，本月2日才遭淡水警分局查獲解送歸案，3日凌晨找友人喝酒聊天，卻因為在2人所處的帳棚內查獲注射毒品的針筒及毒品殘渣袋，又再次遭警方查獲涉犯毒品案，陳嫌不禁大呼「我怎麼那麼倒楣！」

淡水警分局呼籲，施用毒品嚴重危害健康，只會讓人陷入萬劫不復無法自拔，千萬不可輕易嘗試，斷送美好前程！