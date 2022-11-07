　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水毒蟲愛露營！深夜雨中帳篷內爽升天　「地點太奇怪」慘了

▲▼ 毒蟲愛露營 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水毒蟲愛露營，竟然在民宅外搭起帳篷吸毒 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

露營正夯，淡水警分局員警3日巡邏時，前於下圭柔山某住宅前廣場發現一頂銀色露營帳篷，由於帳棚相當突兀，員警好奇上前查看，赫然在帳棚內發現3支注射用針筒及一級毒品海洛英殘渣袋，2名男子相互推諉不是自己所有，經查2男子是43歲的林男及41歲的陳男分別是轄區列管的毒品人口，經毒品篩檢呈陽性反應，全案警詢後依違反毒品危害防制條例函送法辦。

淡水警分局興仁、賢孝及後厝派出所等4名員警本月3日凌晨1時許，巡邏經過下圭柔山某民宅前，發現戶外空地上有一頂帳篷，相當突兀！裡頭透著燈光與喧嘩聲，員警於是上前關心，帳篷內的2名男子聽到外面有警察，突然一陣靜默，又頻頻藉故拖延走出帳篷。

▲▼ 毒蟲愛露營 。（圖／記者戴上容翻攝）

眼尖員警，發現2名男子是43歲的林男及41歲的陳男，2人都是轄區列管的毒品人口直覺不尋常，面對盤查2人顧左右而言他，藉此轉移警方注意力，但眼尖員警發現帳棚內桌上、地上散落針筒及疑似毒品殘渣袋。

警員：「我看到針筒了！」林男：「針筒不是我的啦！」陳男：「阿sir，我是來找他喝酒的！」林、陳2人彼此推託，矢口否認吸毒，警方現場查扣注射針筒3隻及毒品殘渣袋4只，經初步篩檢殘渣袋及注射針筒呈現毒品陽性反應，全案警詢後依法函送士林地檢署偵辦。

▲▼ 毒蟲愛露營 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 毒蟲愛露營 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳男因涉犯詐欺罪遭臺北、士林、新北及臺中地檢署發布通緝，本月2日才遭淡水警分局查獲解送歸案，3日凌晨找友人喝酒聊天，卻因為在2人所處的帳棚內查獲注射毒品的針筒及毒品殘渣袋，又再次遭警方查獲涉犯毒品案，陳嫌不禁大呼「我怎麼那麼倒楣！」

淡水警分局呼籲，施用毒品嚴重危害健康，只會讓人陷入萬劫不復無法自拔，千萬不可輕易嘗試，斷送美好前程！

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
獨／台中地產大亨過世！「顏清標+最強大哥」都來了　5台勞斯萊
快訊／24類職類「取消3劑令、快篩規定」　下周上路
快訊／首例本土BQ.1！　4歲女童症狀曝光
快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確
iPhone掉進BBQ火堆燒焦　她一拆保護殼興奮尖叫
快訊／愛雅甜發聲！　「15年愛她不變」揭老公5貼心
快訊／被影射「十指緊扣」陳時中　美魔女牙醫反應曝
陳時中「牽手緊摟」美魔女牙醫　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送　5台勞斯萊斯送行

趙介佑再多關1年！動私刑+逼簽本票...害欠債男急性腎衰竭

外國博士研究員離台前「凍未條」　臨別強吻女性好友挨告

渣男1人飾兩角　騙單親媽一砲可拿300萬！她信了下場超慘

越南妹嫁台被狠尪打10年終逃走　安置發現超酷技能：很會殺豬

自提百萬檢舉獎金！嘉市議員候選人：請指證「我家人拿錢買票」

20歲男赴緬甸失聯！想回台要幫詐320萬　家屬怕他變逃兵急報案

又有藝人爭歌曲著作權　王夢麟控滾石音樂盜10歌結果出爐

淡水毒蟲愛露營！深夜雨中帳篷內爽升天　「地點太奇怪」慘了

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送　5台勞斯萊斯送行

趙介佑再多關1年！動私刑+逼簽本票...害欠債男急性腎衰竭

外國博士研究員離台前「凍未條」　臨別強吻女性好友挨告

渣男1人飾兩角　騙單親媽一砲可拿300萬！她信了下場超慘

越南妹嫁台被狠尪打10年終逃走　安置發現超酷技能：很會殺豬

自提百萬檢舉獎金！嘉市議員候選人：請指證「我家人拿錢買票」

20歲男赴緬甸失聯！想回台要幫詐320萬　家屬怕他變逃兵急報案

又有藝人爭歌曲著作權　王夢麟控滾石音樂盜10歌結果出爐

淡水毒蟲愛露營！深夜雨中帳篷內爽升天　「地點太奇怪」慘了

擴編選秀12月5日登場！台鋼補強年輕選手為主

爆本土首例BQ.1！是BA.5次分支變異株　羅一鈞：有較高重複感染機率

網傳「苦瓜加亞硝酸鹽」導致中毒　事實查核中心：不實謠言

張愛雅閃婚大7歲舊愛！　許孟哲聞喜訊祝福「希望她幸福美滿」

全台最甜啦啦隊Wings Girls新成員曝光　獵鷹續約爆乳DJ

林耕仁控有「小金庫」　高虹安陣營反擊：宛如水門案的情節

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

「楊肉盧」終結6年冠軍荒　更令人稱羨是另一半都是女神級正妹

太空人奪世界大賽冠軍　美國網友連3年預測命中

命喪梨泰院！日籍留學生回家了　倖存友人自責喊「對不起」

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

社會熱門新聞

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

台版柬埔寨　遺體找到已風乾缺頭

寂寞人妻網戀傳裸照GG了　被要求付60萬

女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過慘死

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

即／北市松山傳女子墜樓「無呼吸心跳」

貴婦網紅睡小王　夫偷拍求償敗訴

力挺唐寶寶！新北店家發起「唐老大活動」

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案

網戀傳裸照下場慘　桃園人妻嚇輕生

即／台中女從12樓墜落！搶救不治

更多熱門

相關新聞

台中警追拒檢車自撞！2警受傷

台中警追拒檢車自撞！2警受傷

台中大雅分局潭子分駐所員警昨（6）日深夜23時許，在潭子區潭興路與福貴路口巡邏時，發現一輛黑色車燈沒開又不打方向燈，員警馬上鳴笛攔查，不料黑車駕駛加速逃逸，員警狂追約1公里，卻在環中路與復興路口失控撞上路邊監視器主機箱，車頭嚴重受損，黑車趁隙落跑，車上2名員警、1民力協勤輕傷無大礙。

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

柬詐騙台版奪3命　詐團8嫌遭聲押

柬詐騙台版奪3命　詐團8嫌遭聲押

拒絕盤查　險撞到員警

拒絕盤查　險撞到員警

即／淡水騎士與公車事故　頭部重創無意識送醫

即／淡水騎士與公車事故　頭部重創無意識送醫

關鍵字：

毒蟲吸毒淡水員警海洛英

讀者迴響

熱門新聞

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

獨／Garena結束12年營運…

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面