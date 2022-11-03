新北議員何淑峯金中玉不能選了！　新北選委會宣布：2人喪失資格

▲▼ 2議員因貪汙被判刑，新北選委會宣布2人喪失候選資格 。（圖／翻攝自臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市11名前、現任縣市議員涉收賄詐領補助費，最高法院上月底駁回上訴全案定讞，確定入獄並褫奪公權，其中新北市議員金中玉、何淑峯此次選舉仍爭取連任，新北市選舉委員會昨召開審議，9位委員們一致通過「資格不符合」，2人喪失候選資格，今天送交中選會審定擇期公布。

「賣預算回扣案」纏訟18年，上月27日最高法院駁回上訴，全案定讞。遭判刑定讞的10人裡，高敏慧（現任）、楊寶猜、王淑惠（現任）各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯（現任）判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉（現任）判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑、褫奪公權。

▲何淑峰。（圖／記者陳雕文翻攝）

今天上午，何淑峰入監報到，但金中玉遲遲未出現，還語出驚人「你們找不到我的！」並表示不會報到，將由律師處理，想翻轉最後的定讞結果。今下午1點中，檢方發出拘票，新店分局警員8員警出動搜尋金中玉。

▲ 警方前往金中玉服務處打算將他拘提到案 。（圖／記者戴上容攝）

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，11/1周二時收到法院判決書，隔天緊急以書面方式徵詢9位評議委員，大家一致認為判刑確定，何淑峯與金中玉候選資格不符合，結果將報請中選會審定公布。另何淑峯、金中玉與高敏慧議員資格，按規定「解職日就是判決日」，最後仍要由行政院來公布，至於候選資格不符合的函文，會在中選會公布後，再寄到兩人所在地址。