　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議員何淑峯金中玉不能選了！　新北選委會宣布：2人喪失資格

▲▼ 2議員因貪汙被判刑，新北選委會宣布2人喪失候選資格 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 2議員因貪汙被判刑，新北選委會宣布2人喪失候選資格 。（圖／翻攝自臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市11名前、現任縣市議員涉收賄詐領補助費，最高法院上月底駁回上訴全案定讞，確定入獄並褫奪公權，其中新北市議員金中玉、何淑峯此次選舉仍爭取連任，新北市選舉委員會昨召開審議，9位委員們一致通過「資格不符合」，2人喪失候選資格，今天送交中選會審定擇期公布。

「賣預算回扣案」纏訟18年，上月27日最高法院駁回上訴，全案定讞。遭判刑定讞的10人裡，高敏慧（現任）、楊寶猜、王淑惠（現任）各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯（現任）判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉（現任）判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑、褫奪公權。

▲▼何淑峰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲何淑峰。（圖／記者陳雕文翻攝）

今天上午，何淑峰入監報到，但金中玉遲遲未出現，還語出驚人「你們找不到我的！」並表示不會報到，將由律師處理，想翻轉最後的定讞結果。今下午1點中，檢方發出拘票，新店分局警員8員警出動搜尋金中玉。

▲▼ 警方到金中玉服務處、住家要將他拘提到案 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 警方前往金中玉服務處打算將他拘提到案 。（圖／記者戴上容攝）

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，11/1周二時收到法院判決書，隔天緊急以書面方式徵詢9位評議委員，大家一致認為判刑確定，何淑峯與金中玉候選資格不符合，結果將報請中選會審定公布。另何淑峯、金中玉與高敏慧議員資格，按規定「解職日就是判決日」，最後仍要由行政院來公布，至於候選資格不符合的函文，會在中選會公布後，再寄到兩人所在地址。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
3銀行遭爆洩漏個資幫兇！　金管會要查
遭爆「寄生國會」！高虹安男友正面曝光　2人親密入鏡
「1男1女候選人」不能選了！　選委會宣布：喪失資格
31歲擁3房！　高虹安男友被起底「爽當包租公」
土耳其男「信義區擺攤」籌機票錢　遭爆待2年↑！真相心酸了
11／14起確診者5天後「快篩陽」可外出！　5大事項需遵守
快訊／新北議員貪汙不入監「找不到我」！　檢開拘票逮人
快訊／恩恩爸明赴法院控告新北市政府　提國家賠償
快訊／反制北韓！　南韓空軍宣布：延長美韓聯合軍演
快訊／1歲女童確診168天爆MIS-C住加護　創間隔最久紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

檢調今早約談爆料人！　蔡壁如喊「清白」：邪惡栽贓者天誅地滅

譴責林佳龍「用選舉搞派系鬥爭」　國民黨團：你怎麼當新北市長？

藍營執政6縣市列查賄熱區　綠委：國民黨應嚴格要求自己人

新北議員何淑峯金中玉不能選了！　新北選委會宣布：2人喪失資格

美國FCC委員Carr首訪問NCC　禁止抖音？國情不同

一年3度代表蔡英文出訪為2024暖身？　賴清德：由我代勞很自然的事

三重警虐打無辜民眾報告出爐　她批內容避重就輕：根本沒有檢討！

「台獨指台灣不屬於中國一部分」　賴清德：這是台灣共識

北韓今晨又射飛彈　外交部譴責：破壞區域和平穩定

馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

考試日快到臨時抱佛腳 搞笑弟打節奏創背書法

檢調今早約談爆料人！　蔡壁如喊「清白」：邪惡栽贓者天誅地滅

譴責林佳龍「用選舉搞派系鬥爭」　國民黨團：你怎麼當新北市長？

藍營執政6縣市列查賄熱區　綠委：國民黨應嚴格要求自己人

新北議員何淑峯金中玉不能選了！　新北選委會宣布：2人喪失資格

美國FCC委員Carr首訪問NCC　禁止抖音？國情不同

一年3度代表蔡英文出訪為2024暖身？　賴清德：由我代勞很自然的事

三重警虐打無辜民眾報告出爐　她批內容避重就輕：根本沒有檢討！

「台獨指台灣不屬於中國一部分」　賴清德：這是台灣共識

北韓今晨又射飛彈　外交部譴責：破壞區域和平穩定

馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文

陳沂媽「頭扎30根針」搭捷運！北市衛生局：無法規上問題

勇士翻新主隊休息室及VIP包廂　領隊蔡承儒透露耗資150萬

三寶嬤騎電動車上國3！還逆向下匝道　桃園暖警引導平安返家

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

鄭州富士康開雙倍薪招募新鐘點工　最高每小時65元人民幣

蘭州3歲童卡封控亡！　調查曝「拖了近2小時」最後衝出去攔車

嘉義縣議員羅士洋捲漁電共生案　支持者替他抱屈打氣加油

有3種起士！超狂「起士瀑布漢堡」來了　尬牛肉排、炸雞腿太欠吃

奇美實業取得ISCC PLUS認證　2023年上半年推出生質ABS

東北季風期　台東縣環保局呼籲：營建工地加強落實揚塵防制措施

爸高舉女嬰成槍擊肉盾 擋不住子彈！下秒倒地

政治熱門新聞

高虹安遭爆密戀已婚下屬　他曝真相

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

拋選總統政見！重建文官體制 　柯文哲：改掉換總統換6000人問題　

高虹安遭爆詐助理費　他揪聲明「這9字」違法

李忠庭詭異金流被公布　周玉蔻看完後怒

高虹安遭控詐助理費　李忠庭凌晨發聲

即／高虹安男友發聲了！3聲明駁風波

快訊／20歲二兵「臉色發白」送醫不治　陸軍：成立專責小組協處

鄭運鵬危險了？　最新民調：51.1％桃園市民贊成「政黨輪替」

李忠庭詭異金流公開！林耕仁「5問」高虹安

快訊／被周玉蔻控檢舉高虹安　蔡壁如怒喊「提告」：不許她亂說話

高虹安、李忠庭戀情被挖出　王浩宇喊話各界：你們要有點良心

不宜和林耕仁為敵？　郭正亮提醒高虹安：「這人」手上還有黑料

新北選委會：何淑峯、金中玉喪失參選資格

更多熱門

相關新聞

即／新北議員不入監！檢察官開拘票逮人

即／新北議員不入監！檢察官開拘票逮人

10名前、現任台北縣議會議員嫌收賄詐領補助費，依違反《貪污治罪條例》 「職務上行為收受賄賂罪」判刑定讞， 3日早上10點入監執行，有3人未報到，記者致電給未報到議員金中玉，他竟語出驚人說：「你們找不到我的！」；檢察官稍早於下午1點鐘開出拘票，要新店分局立即將他拘提到案，目前警方已派8員於服務處、住家尋找金中玉，但仍未找到金中玉本人。

即／收賄判刑定讞...議員金中玉在入監日放鳥

即／收賄判刑定讞...議員金中玉在入監日放鳥

永和區「各淹水改善工程」曝光！8地下道神轉型

永和區「各淹水改善工程」曝光！8地下道神轉型

「6人搶5席」更好選？　陳乃瑜：不實惡質傳聞

「6人搶5席」更好選？　陳乃瑜：不實惡質傳聞

看診免掛號費涉買票被羈押禁見　新北市議員候選人林霈宸還被查出涉嫌密醫

看診免掛號費涉買票被羈押禁見　新北市議員候選人林霈宸還被查出涉嫌密醫

關鍵字：

金中玉何淑峰貪汙新北市議員

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面