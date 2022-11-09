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不滿員工造謠他欠賭債　莽男持「衝鋒槍」闖火鍋店轟5槍...下場曝

▲▼高雄知名火鍋店傳槍響，1男種槍送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄六合路知名火鍋店今年3月驚傳槍響。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

開中古車行的許姓男子，因為不滿黃姓前員工在外說他積欠賭債不還，今年3月19日晚間9時許，持衝鋒槍闖入高雄市六合一路知名連鎖火鍋店，對著正在用餐的黃男連開5槍，導致黃男胸、臂中彈倒地，開槍的許男逃逸4小時被警方逮捕到案，檢方依殺人未遂和槍砲等罪嫌起訴，法院審理後，判處他有期徒12年4月。可上訴。

判決指出，許男懷疑車行黃姓前員工在外散布他積欠賭債的流言，在今年3月19日晚上9時30分許，帶槍到六合路的火鍋店找正在用餐的黃男尋仇。

▲高雄知名火鍋店傳槍響，1名男顧客身中2槍送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄六合路知名火鍋店今年3月驚傳槍響。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

一開始許男要求黃男出來對質談判，兩人一言不合，許男拿出衝鋒槍，黃男嚇得跑進廁所躲，許男尾隨進入廁所，對著廁所門猛開槍，黃男中彈後奪門而出，許男繼續開槍，黃男跑到廁所門口傷重倒地，送醫後救回一命。

許男犯案後逃到大寮，警方鎖定許嫌逃逸路線，循線追查後在大寮發現許男車輛，發動優勢警力夾捕許嫌，從車上起出改造手槍2支，子彈38顆，包括遭丟棄的槍枝共3把。

許男事後被依殺人未遂罪和槍砲彈藥管制條例移送高雄地檢署偵辦、起訴，法院審理時，許男坦承犯行，但辯稱沒有殺人的犯意，法官考量他犯後態度尚可，依非法持有非制式衝鋒槍及手槍罪處有期徒刑6年10月，併科罰金30萬元，另依犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年10月，應執行有期徒刑12年4月，全案可上訴。

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