萬華神秘百億家族爆爭產　大哥告么妹冒貸3000萬元結果出爐

▲在台北市擁有百億房產的神祕地主家族，是從萬華經商致富起家。（圖為萬華龍山寺／資料照）

記者劉昌松／台北報導

擁有百億房產的台北萬華林家，在第二代、前福全醫院院長林賢喜車禍身亡後，第三代兄妹為了遺產對簿公堂，妹妹林麗雅因擅自挪用父親的1.2億元存款與貸款，已被高院判刑1年8月、緩刑3年，現正上訴最高法院審理中。哥哥林盛文另外指控林麗雅冒名去向銀行展延並冒貸3000萬元，涉偽造文書等罪，台北地檢署處分不起訴。

林家第一代林溪圳原本在萬華經商致富，理財之道是最傳統的買房購地，累積了不少身家，子孫生活費用，全都由林溪圳一人掌握，傳到第二代3兄弟時，仍遵循家族財產管理方式，由大哥林賢興負責管理分配資產，直到次子林賢喜宣布終止共管模式，才各自拿回名下土地不動產，正式分家。

身為醫師的林賢喜，跑到台北市中山區民權東路買地，創辦福全醫院，是當時頗富盛名的洗腎醫院，開業所得每年上億元，不過他最終仍是跟隨父親的理財哲學，賺來的錢也拿來投資不動產，且親自決定房產該登記在那些子女名下，照料子女生活無虞，若要用錢，只能向他開口。

▲林家第三代大哥控告么妹涉嫌詐貸偽造文書等多項罪名。（示意圖／unsplash）

低調生活的林賢喜號稱擁有百億身家，卻在退休後，於2014年3月8日晚間，在台北市西門町附近，因徒步闖紅燈遭遇車禍身亡，享壽88歲，3名子女斥資1700多萬元，幫林賢喜舉辦葬禮，修建墓園。

但林賢喜的長子林盛文指控，么妹林麗雅在父親死後第2天，就打電話給銀行人員，以事先蓋印的憑條，動支父親生前以「福全醫院即林賢喜」名義申貸的借款1億元，另外又盜領父親生前存款2千多萬元。

林麗雅辯稱自己受父親全權委託，負責相關財務動撥事宜，父親突然死亡後，為了處理福全醫院結束營運、父親後事，以及家族成員生活費，才會基於父親生前授權動支相關款項。至於在國外生活的大妹林麗貞則證稱，當時只是接獲電話告知父親死訊並趕回國，並不清楚款項動支運用情形。

高等法院審理時，因銀行人員作證表示，後來得知林賢喜死亡消息後，立刻將相關帳戶凍結，可見當初是因林麗雅故意隱匿父親死亡的事實，銀行才會陷於錯誤，同意她動用款項，因此依《銀行法》詐欺罪判刑1年8月，考量林麗雅犯罪動機是為了家族共益，且1億元貸款以清償等情狀，給予緩刑3年，並須繳庫100萬元。

▲法院認為么妹挪用款項的確用於父親後事以及家族支出。（示意圖／pixabay）

就在林麗雅還在上訴最高法院，為自己清白奮戰的同時，大哥林盛文另外控告她，未經同意就盜用印章，向銀行申請辦理1億多元貸款的展延，又冒名增貸3000萬元，涉嫌偽造文書等罪，因法院認為這部分與詐貸案無關，將案件退回台北地檢署偵查。

檢察官調查發現，林盛文的印章一直都是交由林麗雅保管，在父親林賢喜過世後，3兄妹等全體繼承人曾開會討論，並在財產處理協議書上簽名，當時債權銀行也在場見證，因查無林麗雅有何盜用、偽造林盛文印章或名義的行為，因此以罪嫌不足，處分不起訴林麗雅。