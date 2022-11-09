誆氣功治療詐中國小姐820萬　他出獄再靠「靈動投資」騙廟婆百萬

記者劉昌松／台北報導

男子吳明達20年前曾謊稱有管道可投資獲利，詐騙前中國小姐凌蕙蕙等人，獲利1千多萬元，被依常業詐欺判刑3年定讞入監，出獄後又一再跑到咖啡館尋找被害人，自稱有「天眼通」、可靠「靈動力」買股賺錢，繼續行騙，1名廟婆因信仰關係，誤信吳明達真有神力，遭騙131萬元血本無歸，台北地檢署9日依詐欺罪起訴吳明達。

▲吳明達自稱靠靈動買股賺錢，騙廟婆131萬元。（圖／資料照）

吳明達1999年到2001年間，因資金週轉不佳，積欠大量債務，開始透過骨董商等親友，對外營造個人經濟狀況良好，人脈甚佳的假象，甚至幫馬紹爾群島總統做過氣功治療等假象，以投資吉隆坡大樓、處理核廢料生意為幌子向人行騙。

當時，前中國小姐凌蕙蕙誤信吳明達的能力，借款20萬元現金，另外以400張鉅晶科技股票作價借款800萬元，最後卻只拿回10萬元利息，直到吳明達挨告詐欺被警方逮捕上新聞，凌蕙蕙才發現受騙，和其他7名被害人分別提告，雖然最後凌蕙蕙選擇和解撤告，但法院仍依當年的常業詐欺罪，犯罪所得上千萬元，判吳明達徒刑3年，經最高法院駁回上訴確定。

吳明達因入獄等因素沉寂一段時間後，又找到1家咖啡店，時常前往流連，尋找顧客攀談，自稱有天眼通，靠著靈動力就能在股市投資賺錢，還對被害人說，需要「找5個運勢很強的人集資當錢母」，才能投資順利，5名被害人察覺受騙提告後，目前案件仍在法院審理中。

另外1名王姓廟婆也提告指控，吳明達騙她可以靠靈動力養錢母賺大錢，害她掏了193萬元出來投資，本案先前首度調查時，檢察官一度以吳明達的說詞屬於宗教信仰，無法證明有犯罪嫌疑等理由處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官根據廟婆提出的單據，認定吳明達詐騙131萬元，依法提起公訴。