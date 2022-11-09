　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男用小畫家竄改診斷證明！「淋巴癌＋左眼失明」詐50萬保險金

▲男子用小畫家變造醫院診斷證明書，詐領保險金。（示意圖／pakutaso）

▲男子用小畫家偽造醫院診斷證明書，詐領保險金。（示意圖／pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

台北葉姓男子被醫院診斷出罹患淋巴瘤與左眼白內障，他為了詐領保險金，竟用「小畫家」偽造診斷證明，騙說自己得淋巴癌、左眼失明等，向2家保險公司詐取超過50萬的保險金，後來再度拿出假診斷證明申請理賠時，遭保險公司識破報警。台北地院近日審結，依偽造文書罪，判處葉男有期徒刑3年2月。

判決書指出，葉男本來只有被醫院診斷出罹患淋巴瘤與左眼白內障，但他為了獲得更多保險金，竟利用繪圖程式「小畫家」竄改診斷書，增加一些更嚴重的病名，如「淋巴癌」、「左眼視網膜全層壞死永久失明，視力已無法恢復之可能，右眼目前視力0.01，不可矯正和恢復」等，還偽造動手術的紀錄、住院時間、醫療費用證明等。葉男將偽造後的診斷證明書與不實的繳款收據，交給2間保險公司，分別騙取37萬1423元、13萬6700元保險金。

葉男食髓知味，再度偽造診斷書，向某保險公司申請理賠。不料，保險公司察覺有異，派調查人員調查，結果發現葉男診斷書的診斷內容、字體、紙張、樣式等，都有異處，認為葉男詐領保險金，報警處理。

法官認為，葉男貪圖不法利益，偽、變造診斷證明書詐領保險金，導致2間保險公司財產損失，因此依偽造文書罪，判處葉男有期徒刑3年2月，可上訴。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
淫男想交換女友玩　給網友「驗貨」...下場慘了
萬華百億地主車禍身亡！　兄妹爭產結果出爐
用小畫家竄改診斷證明！　騙過2保險公司詐50萬
林襄只穿小丁！　「34秒大尺度自摸片」曝光
增2類人免費領快篩　「每人5劑」180萬人受惠
口罩鬆綁擬分3階段！　最快本月戶外免戴
招待所喝酒賭博還有他！　新北刑大小隊長幫洗牌遭懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北中和某里長參選人發牙線棒…涉嫌行賄慘了！30萬元交保

接種HPV疫苗成「痛痛女孩」求償　法官判准：金額由衛福部審議

萬華神秘百億家族爆爭產　大哥告么妹冒貸3000萬元結果出爐

不滿員工造謠他欠賭債　莽男持「衝鋒槍」闖火鍋店轟5槍...下場曝

男用小畫家竄改診斷證明！「淋巴癌＋左眼失明」詐50萬保險金

軍情局少校搞丟「14件機密公文」　不服被記大過！提告結果出爐

私人招待所喝酒賭博還有他！新北市刑大小隊長記過列輔導對象

大雨狂下！珍貴林木沖石門水庫　半夜湖中挑選...大膽山老鼠被逮

台版柬埔寨「虐殺活人豬仔」　他驚揭真正原因！黑市喊25萬元

獨／兒童室內樂園「騎士堡」收2店！總部變廢墟　負責人欠千萬失蹤

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

新北中和某里長參選人發牙線棒…涉嫌行賄慘了！30萬元交保

接種HPV疫苗成「痛痛女孩」求償　法官判准：金額由衛福部審議

萬華神秘百億家族爆爭產　大哥告么妹冒貸3000萬元結果出爐

不滿員工造謠他欠賭債　莽男持「衝鋒槍」闖火鍋店轟5槍...下場曝

男用小畫家竄改診斷證明！「淋巴癌＋左眼失明」詐50萬保險金

軍情局少校搞丟「14件機密公文」　不服被記大過！提告結果出爐

私人招待所喝酒賭博還有他！新北市刑大小隊長記過列輔導對象

大雨狂下！珍貴林木沖石門水庫　半夜湖中挑選...大膽山老鼠被逮

台版柬埔寨「虐殺活人豬仔」　他驚揭真正原因！黑市喊25萬元

獨／兒童室內樂園「騎士堡」收2店！總部變廢墟　負責人欠千萬失蹤

魔獸來台！他分析「無法統治T1聯盟」　底下網友戰翻

【廣編】The All-New CUSTIN旗艦家旅　豪華上市

以法相會　2023靈鷲山啟動四期教育阿含期完整線上課程

藍營最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人

林政則讚完高虹安好人！朱立倫接力：陳其邁是好人　「大家都好人」

高盛：中國若解封　明年油價上看125美元

喊話代掛公司有效！施景中揭門診最新狀態　「久違的空號」出現了

台積電赴美設廠+1！外媒：將在鳳凰城加蓋3奈米晶圓廠

嗆扳倒鯨魚陳其邁！朱立倫讚柯志恩「戰鬥龍蝦」：完成韓國瑜路平政策

新北中和某里長參選人發牙線棒…涉嫌行賄慘了！30萬元交保

驚悚影片！女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過拖行慘死

社會熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

即/高雄男子「爆頭慘死」陳屍空屋　死因待查

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

起底台版柬埔寨面試官　竟是22歲美豔爆乳妹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

獨／騎士堡負責人欠債千萬搞消失

這家人專賣台人到柬埔寨！姊靠美色母訂機票3收押

台豬仔囚房曝　網驚：不給活路

台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見

認出入招待所玩天九牌！中山分局偵查隊長遭拔官

更多熱門

相關新聞

不知業者媒介性交易...貪警收酒店賄賂逃重刑

不知業者媒介性交易...貪警收酒店賄賂逃重刑

台北市中山警分局官警涉集體收賄包庇轄內色情酒店弊案，台北地院今判7名涉案警員各7年6月到9年6月重刑、沒收犯罪所得合計382萬元，但所用罪名不是10年徒刑起跳的違背職務收賄罪，法官認定無法證明收賄警員明知本案酒店媒介性交易，警員沒允諾協助任何事項，業者送錢時也沒明白請託，所以變更起訴法條，改依可判7年以上徒刑的不違背職務收賄罪論處。

全球人壽開辦保經代遠距投保！　境外被保險人、14歲以下都能用

全球人壽開辦保經代遠距投保！　境外被保險人、14歲以下都能用

性侵犯用親哥名辦護照！4年爽出國29次

性侵犯用親哥名辦護照！4年爽出國29次

「德東飆車王」穿破衣出庭！家屬哭了

「德東飆車王」穿破衣出庭！家屬哭了

純網保申請截止！2家遞件申請　名單驚見神秘產險

純網保申請截止！2家遞件申請　名單驚見神秘產險

關鍵字：

詐領偽造文書保險

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

獨／李佳穎爆離婚！　熱戀鮪魚前男友「七夕親密照」流出

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面