男用小畫家竄改診斷證明！「淋巴癌＋左眼失明」詐50萬保險金

▲男子用小畫家偽造醫院診斷證明書，詐領保險金。（示意圖／pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

台北葉姓男子被醫院診斷出罹患淋巴瘤與左眼白內障，他為了詐領保險金，竟用「小畫家」偽造診斷證明，騙說自己得淋巴癌、左眼失明等，向2家保險公司詐取超過50萬的保險金，後來再度拿出假診斷證明申請理賠時，遭保險公司識破報警。台北地院近日審結，依偽造文書罪，判處葉男有期徒刑3年2月。

判決書指出，葉男本來只有被醫院診斷出罹患淋巴瘤與左眼白內障，但他為了獲得更多保險金，竟利用繪圖程式「小畫家」竄改診斷書，增加一些更嚴重的病名，如「淋巴癌」、「左眼視網膜全層壞死永久失明，視力已無法恢復之可能，右眼目前視力0.01，不可矯正和恢復」等，還偽造動手術的紀錄、住院時間、醫療費用證明等。葉男將偽造後的診斷證明書與不實的繳款收據，交給2間保險公司，分別騙取37萬1423元、13萬6700元保險金。

葉男食髓知味，再度偽造診斷書，向某保險公司申請理賠。不料，保險公司察覺有異，派調查人員調查，結果發現葉男診斷書的診斷內容、字體、紙張、樣式等，都有異處，認為葉男詐領保險金，報警處理。

法官認為，葉男貪圖不法利益，偽、變造診斷證明書詐領保險金，導致2間保險公司財產損失，因此依偽造文書罪，判處葉男有期徒刑3年2月，可上訴。