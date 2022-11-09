冷血槍手衝高醫候診室擊斃仇家　服刑2個月癌末病逝

▲冷血槍手罹癌假釋衝醫院殺人，羈押2個月癌末病逝（圖／記者許展溢攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市一名王姓男子8月17日上午在高雄醫學院候診區，遭朱國江行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治。據調查，朱男與王男有債務糾紛，曾透過中間人向王男索討2000萬，但王男不願正面回應，因此引發殺機。朱男落網後在高雄監獄服刑，上月28日身體不適戒護就醫，本月5日凌晨4時，因結腸癌末期併多重器官衰竭死亡，由於朱男亡故，檢方處分不起訴。

▲朱男當時闖進高醫，近距離槍殺1男（圖／記者許展溢攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，朱男闖進候診區，對著坐在椅子上的王男開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王男被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王男的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王男穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡，王男經過搶救仍宣告不治。

▲朱男當時闖高醫近距離槍殺1男，警方4小時逮人。（圖／記者許展溢攝）

據了解，朱男和王男有債務糾紛，朱男多次索討都沒有下文，王還曾經向橋頭地檢署告朱男恐嚇取財，當時朱男透過中間人，傳話要求王男拿2000萬元出來「處理」，否則將再去找王男及王的岳父，還要在法院中宣稱自己所涉及的詐欺案都是王男指使。

▲王男遭朱男「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

朱男曾傳LINE「我就要2千萬，不要跟我扯他岳父還有他前妻的事，不要把我當呆子」、「他根本沒把我當一回事阿，我一個等死的人，錢對我來說無所謂啊！既然他這麼愛錢，那他就留著用吧」、「反正他如果不同意，我開庭的時候，就會實話實說，到時候他被判罪就不要怪我！」等文字給中間人，而王男似乎只願意拿100萬來表示誠意，因此被朱男狠拒，雙方毫無交集。

朱男犯案後檢方聲押獲准，在高雄監獄服刑，上個月他向獄方表示身體不適，由獄方戒護至國軍高雄總醫院就醫，本月5日因結腸癌末期併多重器官衰竭死亡。因朱男死亡，高雄地檢署偵結處分不起訴。

