男住院期間確診亡　家屬向醫院求償212萬！敗訴理由曝光

▲男子住院期間確診，家屬認為是被照服員傳染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

馬姓男子2021年因病就診並辦理住院手續，住院期間確診新冠肺炎（COVID-19）過世，馬男家屬認為是被照服員傳染，對醫院求償212萬208元；台北地方法院認為無法排除馬男入院前已被感染，且無法證明是被該照服員傳染，判決家屬敗訴。可上訴。

馬男2021年6月6日因體內氨指數過高身體不適，前往醫院就診並辦理住院手續，也向護理站申請照服員，馬男14日確診新冠肺炎，雖經治療仍不幸於7月3日因新冠肺炎而過世。家屬認為馬男是被照服員傳染，且醫院並未對照服員進行核酸檢測(PCR)或快篩，對醫院求償212萬208元。

醫院反駁，新冠肺炎疫情期間皆遵循主管機關指引，當時對照服員並無入院應為採檢之規範或義務，照服員照顧馬男期間，均有依主管機關指示早晚量測體溫及健康監測，此外，馬男入院篩檢結果雖為陰性，但無法排除其已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期可能性，且無從證明馬男是遭照服員傳染。

法院認為，當時新冠肺炎疫情嚴峻，每日確診人數甚多，馬男病房內臨床病人及家屬均有確診情況，而馬男入院篩檢結果雖為陰性，也無法排除入院前已經被感染，另外也不能逕認馬男是遭照服員傳染，因此台北地方法院判家屬敗訴，醫院免賠。可上訴。