豬仔深夜逛社區「路上亂竄吼叫」　2hrs制伏逮捕...警民累癱

▲麝香豬深夜在社區亂逛。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1隻走失的麝香豬8日凌晨在桃園市龜山區一處社區裡逛大街，由於影響交通安全，員警據報與民眾持木棍合力圍捕，歷經2小時的人豬大戰，終於將豬仔壓制逮捕，五花大綁捕送派出所處理，因為沒有人出面認領，通知市府動保處將該麝香豬帶回安置。

▲▼警方和民眾花了2小時，才終於將豬仔五花大綁壓制逮捕。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨龜山警分局大林派出所接獲民眾報案，指稱龜山區幸福社區有豬仔在路上亂跑，恐造成來往騎士及行人危害，豬仔還沿路吼叫影響住戶安寧，警員陳彥丞、北野真以、張凱晟趕赴現場察看，果真在龜山區幸福11街發現一隻約50公斤重的麝香豬在馬路上亂跑，由於深夜無法聯絡市府動保處到場，因此通知支援警力及民眾提供水果協助引誘下，歷經2小時的人豬追捕才將流落街頭的麝香豬控制伏逮捕，並將牠五花大綁帶回派出所廁所安置，因為沒有飼主趕到派出所認領，上午將通知市府動保處至派出所，將麝香豬帶回暫時安置。

大林派出所所長曾儒義表示麝香豬一般都是有人在飼養，因此呼籲民眾對於飼養的動物要負起管理照顧責任，切勿放任動物亂竄或棄養，萬一造成騎士或行人受傷，須負擔賠償責任及刑事責任。