台籍兵曝俄烏戰爭實況　遭砲擊炸飛「斷2腳趾」：從未後悔來到這

▲一名志願赴烏克蘭參軍的台籍網友在Dcard分享作戰經歷。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／趙蔡州報導

花蓮吉安鄉25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭志願參軍，不料近日在烏東地區執行作戰任務時不幸陣亡，消息引發全台熱議。一名同樣赴烏參軍的台灣網友近日分享當地戰況，表示近期戰場上的衝突比以往還要激烈，他也在任務中失去2根腳趾，儘管如此「我從來沒後悔來到這裡」。

原PO從5月起陸續在Dcard分享在烏克蘭的參軍經歷，近日再次以「戰鬥在烏克蘭」為題發文，表示他9月中旬再度回到烏克蘭作戰，這次回來後參與的行動比過往都要激烈，雖然他所在的隊伍完成很多成功行動，但戰場不是每次都一帆風順，傷亡每天都在發生，他也因為遭到砲擊炸飛，失去了2根腳趾。

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原PO透露，他這次會回到烏克蘭戰鬥，也是受以前的戰友邀請回來，沒想到戰友在他回到烏克蘭的第5天就不幸陣亡，前不久他敬佩的長官也在戰鬥中陣亡，「我還算幸運，只是留了2根腳趾在烏克蘭，那些勇士們卻是把自己的性命，留在這片土地上」。

原PO趾出，發文的主要原因，是想要紀念戰友與長官，還有一起烏克蘭作戰卻不幸陣亡的曾聖光。他最後說，自己目前傷口狀況良好，醫生說不太會影響走路和跑步，但建議康復後不要回到前線作戰，「我不是一個勇敢的人，被砲彈震飛炸傷時，也是驚慌失措，但我從沒有後悔來到這裡」。

貼文一出立刻湧入許多網友聲援，有人說「辛苦了，要平安回來」、「支持你為這世界打抱不平，你有勇敢的心，台灣永遠是你的家，想回家就回家」、「前幾天看到有台灣人參戰身亡，還以為是你，嚇死了，希望你平安歸來」、「加油，你是真正的英雄，祈禱你能平安歸國」。

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