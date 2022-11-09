董事長樂團主唱代言「彰化玩三鐵」　王惠美：成功爭取362萬經費

▲董事長樂團吉董代言「彰化玩三鐵」，要大家用腳體驗彰化的美好。（圖／彰化縣政府提供）



記者陶本和／台北報導

彰化縣政府近來透過「運動與觀光」結合旅遊，將於11月至12月份辦理「彰化玩三鐵」活動，所謂「三鐵」指的是「鐵路、鐵馬和鐵腿」，透過火車及高鐵交通路網，將民眾帶到彰化，再加上自行車的方式，沿途欣賞彰化的人文特色及自然風光。

由彰化縣政府舉辦的「彰化玩三鐵」活動，即將於11月10日到13日正式展開。縣長王惠美與彰化縣議員劉淑芳、田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤、中華民國舒康樂活運動協會理事長鄭宗政、觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋等人共同出席宣傳活動，還特別邀請金曲獎樂團「董事長樂團」的主唱吉董，擔任活動代言人，一起歡迎全國民眾相揪來彰化。

王惠美表示，縣府成功爭取到教育部體育署運動觀光計畫「彰化玩三鐵」的補助，包含中央補助款258萬5,000元及縣府配合款103萬9,000元，總計經費362萬4,000元，其中所謂「三鐵」指的是「鐵路、鐵馬和鐵腿」，就是透過便利的火車及高鐵交通路網，將民眾帶到彰化，再加上自行車的方式，沿途欣賞彰化的人文特色及自然風光，或是用雙腳體驗的方式，近距離的親近彰化這片土地的歷史及人情味。

活動代言人吉董在影片中，帶著同樣騎腳踏車的小孩，跑遍彰化縣知名景點，包括八卦山的大佛、百年扇型車庫等，從搭火車，騎車再到跑步，暢遊整個彰化的深度之旅，讓人看到不一樣的彰化，尤其影片中的吉董傳達，在創作音樂時，需要更多靈感素材時，來彰化就對了，「彰化玩三鐵」，玩出的不只是旅遊的回憶，更是生命的美好。

教育處則表示，「彰化玩三鐵」活動即將熱鬧登場，接下來11月10日至13日「花鄉田尾迎賓祭」，有農村廚房、植物芳療、迎賓晚宴等系列活動，迎賓晚宴特別安排田尾各村媽媽煮食，以重現農村人情風光、11月12日、13日配合田中馬拉松的「心田中音樂節套裝跑旅」及「一日田中人-熱情加油旅遊團」，不僅可以享受心田中音樂節的歡樂氣氛，更可以準備隔日田中馬加油團的道具，並參與田中馬熱情加油團活動。

另外，在11月至12月的「走讀田中」，就是透過騎腳踏車造訪田中高鐵站、老樹公園、八堡圳綠色廊道等景點，感受純樸小鎮風光，以及「二水黑泥田跑旅」，透過健跑從臺灣最早開鑿的八堡圳引水源頭出發，進行水圳文化體驗的小旅行。期望透過鐵路、鐵馬跟鐵腿，將運動觀光人潮帶入彰化，促進本縣運動經濟發展，預計吸引1萬2,000人次參與，創造2,500萬元觀光產值。