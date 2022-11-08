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離職員工苦肉計！半裸綑綁扮肉票　勒索「拚鮮水產」直播主300萬

▲拚鮮水產離職員工報復夥同2男自導自演綁架案被警方逮捕。（圖／民眾提供）

▲拚鮮水產離職員工報復，夥同2男自導自演綁架被警方逮捕。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「拚鮮水產」與百萬網紅直播主「烏鴉」之間的爭議，警方已發出傳喚通知書，目前正由反黑組偵辦中，日前又傳出「拚鮮水產」林姓離職員工(36歲)，為了報復業者，夥同陳(29歲)、曾(32歲)2人自導自演一齣綁票行動劇，拿著「要把拼鮮搞倒」的錄音及不實影片恐嚇300萬元，遭到檢方依涉嫌恐嚇取財起訴。

李鑄鋒8日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，全案還有真正的幕後黑手，對方不僅找來「拚鮮」的前員工勒索，還找來「烏鴉」、「蛋塔」等網紅拍片抹黑他，而他控告「烏鴉」的案子，警方已發出傳喚通知書展開調查。

起訴書指出，林姓男子原為拚鮮水產員工，於8月14日離職，因林男為了要對業者進行報復，在離職後向陳男、曾男提議，可共同以「握有不利於拚鮮水產信譽的證據」為由，向李索取財物。

▲拚鮮水產離職員工報復夥同2男自導自演綁架案被警方逮捕。（圖／民眾提供）

▲拚鮮水產離職員工報復夥同2男自導自演綁架案被警方逮捕。

3人於8月20日晚7時45分許，先由陳男駕駛自小客車，載著林、曾，抵達「拚鮮水產」後，林男先躲在車內觀看，負責把風，陳、曾2人則下車設法將李男叫到水產公司門外，向李嚇稱手上握有先前拚鮮水產員工所拍、對拚鮮不利的影片，若李不以300萬元買回，將散布影片。

陳、曾2人又在與李交談過程中，播放一段「要把拚鮮搞倒」的錄音給李男聽，李男為求脫身稱「僅出得起100萬元」，希望雙方可以再談一談，陳、曾2人表示雙方可以再行商議，便以要「回報老大」為由離開現場，李男隨即報警。

同日晚間9點，林、陳、曾把車駛至建國陸橋下方，林男遂將其身上外衣、褲脫掉，全身僅穿一條藍色內褲；曾、陳再以事先準備好的童軍繩，綑綁林的手腳，躲進後車廂；再驅車前往「拚鮮水產」前巷口時，向李男說，「要給你看一樣東西」，並將後車箱打開，並質問李男「這個是誰你不知道？」、「這個是誰？」希望以此方式再次恐嚇李男。

▲拚鮮水產離職員工報復夥同2男自導自演綁架案被警方逮捕。（圖／民眾提供）

▲拚鮮水產離職員工報復夥同2男自導自演綁架案被警方逮捕。

林、陳、曾3人全然不知警方早已守在現場，李男看到警方到達，隨即大喊「後車箱有綁一個人」，待警方打開自小客車後車廂後，並查明3人關係後，並依恐嚇取財未遂罪嫌移送檢方偵辦。

檢方調查後三人否認不法，林聲稱是遭李在網路上抹黑，才想蒐集對拚鮮不利的資料，檢方調查後認定三人犯行明確，依恐嚇取財罪將三人起訴。

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